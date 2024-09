Le sprinteur marocain Mouncef Bouja a remporté, ce jeudi 5 septembre au Stade de France, la médaille d’or du 400m T12 aux Jeux paralympiques de Paris 2024.

Le Maroc a enfin sa première médaille d’or aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Le sprinteur Mouncef Bouja a remporté, ce jeudi 5 septembre au Stade de France, la finale du 400m T12 en réalisant un temps de 48.62. La deuxième marche du podium est revenue à l’Américain Noah Malone avec un temps de 49.35, tandis que le Tunisien Rouay Jebabli s’est adjugé le bronze avec 49.56.

Il s’agit de la 8e médaille (1 en or, 3 en argent et 4 en bronze) remportée par les athlètes marocains aux Jeux paralympiques de Paris. Les médailles d’argent ont été enlevées par Youssra Karim au lancer de disque (F41), Fatima Zahra El Idrissi sur le 1.500 m (T13) et Abdelilah Gani au lancer du poids (F53), alors que les médailles de bronze ont été remportées par Saida Amoudi au lancer de poids (F34), Aymane El Haddaoui dans le concours du 100 m (T47), Ayoub Adouich (-63 kg/K44) et Rajae Akermach (+65 kg/K44) en para-taekwondo.

Le Maroc est par ailleurs 39e au tableau des médailles de ces Jeux paralympiques.

🥇🇲🇦 Médaille d’or pour le Maroc ! 🥳 Félicitations à Mouncef Bouja pour sa sublime performance au 400 mètres !#JeuxParalympiques#Paris2024#DimaMaghrib pic.twitter.com/YmQcuiG6f4 — La France au Maroc 🇫🇷🇪🇺 (@AmbaFranceMaroc) September 5, 2024