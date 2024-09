Le Marocain Azeddine Nouiri a remporté la médaille d’argent au lancer du poids (F34), samedi lors des Jeux Paralympiques qui se tiennent à Paris.

Nouiri s’est adjugé le bronze grâce à un lancer à 11.70 m, à un centimètre d’écart du Colombien Mauricio Valencia (11.71 m), qui a remporté l’or.

La médaille de bronze est revenue au Jordanien Ahmad Hindi avec une performance de 11.66 m.

Dans une déclaration à la presse, l’athlète marocain a souligné qu’il rêvait d’offrir au Maroc une deuxième médaille d’or, exprimant son regret de se contenter de l’argent avec un centimètre d’écart du vainqueur.

Il a exprimé, à cette occasion, sa satisfaction de cette médaille d’argent qui consolidera la position du Maroc au tableau des médailles.

Cet exploit porte la moisson du Maroc à 9 médailles, 1 en or, 4 en argent et autant en bronze. Les médailles d’argent ont été enlevées par Youssra Karim au lancer de disque (F41), Fatima Zahra El Idrissi sur le 1500 m (T13) et Abdelilah Gani (F53) au lancer de poids, alors que les médailles de bronze ont été remportées par Saida Amoudi au lancer de poids (F34), Aymane El Haddaoui dans le concours du 100 m (T47), Ayoub Adouich (-63 kg/K44) et Rajae Akermach (+65 kg/K44) en para-taekwondo.