Alors que plusieurs aéroports dans le monde sont à l’arrêt suite à une panne géante de Microsoft, l’Office nationale des aéroports se veut rassurant et annonce que cette panne n’a que très peu d’impact sur les départs du Maroc… Mais la situation risque d’évoluer rapidement compte-tenu des perturbations subies par les autres aéroports dans le monde.

Depuis quelques heures, le monde semble à l’arrêt… La raison? Une panne générale des applications et services du géant Microsoft, qui touche les différents systèmes informatiques utilisés par la majorité des compagnies aériennes et des grandes entreprises dans les 4 coins de la planète.

Cette cyber-panne perturbe depuis tôt ce matin le trafic aérien mondial. Nombre d’aéroports ont suspendu leurs activités… Il en va de même pour plusieurs compagnies aériennes à l’image de Ryanair, KLM, Air France et tant d’autres. Mais qu’en est-il pour le Maroc?

Lire aussi: Panne mondiale de Microsoft: les aéroports parisiens épargnés

Contacté par nos soins, une source au sein de l’Office national des aéroports (ONDA), nous affirme que les aéroports du Royaume ne rencontrent aucune difficulté majeure. “Pour l’instant, l’on ne constate aucun impact quant aux vols au départ du Maroc, les aéroports du pays restent opérationnels”, assure notre source.

L’on apprend aussi que seulement les systèmes informatiques Microsoft font face à des interruptions causées par la panne mondiale, or, l’ONDA ainsi que Royal Air Maroc utilisent depuis l’alerte d’autres alternatives pour y remédier. Cependant, le responsable au sein de l’ONDA explique que les vols à destination du Maroc pourraient en effet faire face à d’éventuelles difficultés.

Lire aussi: L’ensemble des aéroports espagnols affectés par la panne informatique mondiale

Ainsi, les vols vers le Royaume pourraient connaître des retards voire même des annulations ou reports. Cette panne affecte depuis son déclenchement plusieurs pays dont les Etats-Unis, l’Australie, les Pays-Bas et la France pour n’en citer que ceux-là. En plus du transport aérien, d’autres secteurs sont également touchés: les transports ferroviaires, la santé (hôpitaux), les activités bancaires et financières…

Concernant Microsoft, la multinationale a déclaré dans un message que ses utilisateurs pourraient “être dans l’incapacité d’accéder à ses diverses applications et services Microsoft 365”. Le leader en informatique et en micro-informatique assure rester “mobilisé pour gérer cet événement avec la plus haute priorité et en urgence, tout en continuant à traiter l’impact persistant pour les applications Microsoft 365 restantes qui sont dans un état dégradé”.

Contactés, Air Arabia nous précise que ce sont surtout les vols en provenance de l’étranger qui risquent de subir des retards ou annulations. De son côté, Ryanair, touché par la panne informatique mondiale, a annoncé que ses vols restaient opérationnels et conseillait à ses passagers de se présenter à ses guichets trois heures à l’avance.