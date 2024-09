Salaheddine Aboulghali a entamé des procédures judiciaires contre le Parti authenticité et modernité (PAM) dans le but d’obtenir le gel de sa suspension de la direction collégiale du parti.

Insistant sur l’invalidité de sa suspension de la direction collégiale du Parti authenticité et modernité (PAM), Salaheddine Aboulghali compte utiliser tous les recours possibles pour reprendre son siège au sein du triumvirat de direction qu’il compose avec Fatima Zahra El Mansouri et Mehdi Bensaïd.

Il a ainsi entamé, selon Al Yaoum24, des procédures judiciaires auprès du tribunal de première instance de Rabat, qui traite habituellement des différends au sein des partis au niveau des structures centrales.

Aboulghali a déposé sa plainte après avoir insisté, dans trois communiqués, sur l’invalidité de sa suspension de direction collégiale, qu’il compose avec El Mansouri, en tant que coordinatrice nationale de cette instance, et Mehdi Bensaïd.

Le député de Médiouna, qui n’a pas répondu aux interrogations de H24info, estime qu’il a les mêmes droits et responsabilités que celle qui est également la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, et le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication du Maroc, ajoutant que «la chute d’un membre entraîne nécessairement la chute des autres».

Selon la même source, le PAM n’a pas encore reçu de convocation du tribunal, car de telles procédures prennent du temps et sont également entravées par les grèves successives des greffiers.

Le conflit entre Aboulghali et son parti a éclaté le 10 septembre avec l’annonce impromptue, par le bureau politique, de la suspension de son adhésion à direction collégiale. Ceci, suite à des plaintes de ses collègues du parti concernant des transactions commerciales qui se sont mal terminées, dont notamment une affaire avec le secrétaire régional du PAM à Casablanca, Abderrahim Bendaou.

Lire aussi. Crise au PAM: El Mansouri nuance ses propos, Aboulghali inflexible

Bien que le membre «congédié» nie toute relation avec la transaction à l’origine de ce conflit, il a fait l’objet d’une plainte pour «fraude, escroquerie et gestion d’argent de manière abusive en violation d’un contrat précédemment conclu».

Bendaou a porté plainte officiellement contre Aboulghali, le 12 septembre. Déposée par Me Tayeb Mohammed Omar au nom du coordinateur régional du PAM à Casablanca-Settat, également propriétaire de la société de promotion immobilière Immo Pralim, auprès du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat, la plainte demande l’envoi de l’affaire à la police judiciaire et l’audition de Salaheddine Aboulghali ainsi que de son frère Abdessamad.

Cette plainte marque le début d’une «série de procédures judiciaires» contre Aboulghali, tandis que d’autres plaintes similaires sont en cours, cette fois auprès des juridictions de Casablanca.

Le 20 septembre, El Mansouri, qui s’exprimait en marge de l’université d’été du PAM à Bouznika, a tempéré et nuancé ses propos, laissant penser à une résolution de la crise au sein du parti. Mais d’autres plaintes contre Aboulghali laissent croire que les querelles intestines ne font que s’exacerber au sein d’un parti du Tracteur.