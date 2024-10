Imaginez-vous vivre dans une résidence où chaque matin, le soleil se faufile à travers les feuilles des arbres luxuriants, où les après-midis sont bercés par les rires joyeux près des piscines, et où les soirées se déroulent sous un ciel étoilé depuis votre terrasse privée. C’est la promesse de Palms Avenue Bouskoura, une résidence qui offre tout ce dont vous rêvez pour une vie paisible au cœur d’un quartier d’avenir.

À seulement 5 minutes de la forêt de Bouskoura, Palms Avenue bénéficie d’un microclimat unique, où l’air est pur et les journées empreintes de lumière. Loin de l’agitation urbaine mais proche des commodités de la ville, la résidence est idéalement située à Bouskoura.

Face au parc de Bouskoura et à deux pas de la gare de train, Palms Avenue Bouskoura offre un accès facile aux quartiers d’affaires tels que Casa Nearshore, Sidi Maarouf, aux centres commerciaux comme les Myriades, ainsi qu’à la métropole de Casablanca via les voies rapides et les transports en commun. Vous trouverez également à proximité directe tous les équipements pour faciliter votre quotidien comme les écoles, cliniques, mosquée… ainsi que tous types de commerces, des pharmacies aux supérettes, en passant par les pâtisseries raffinées ainsi que des lieux de détente et de loisirs comme les cafés, restaurants et salles de sport, tous à quelques pas de votre résidence.

Des espaces conçus pour votre bonheur

Au sein des appartements de Palms Avenue Bouskoura, chaque pièce est une invitation à la détente. Les espaces sont baignés de lumière naturelle, les finitions soigneusement sélectionnées pour leur esthétique et leur durabilité, et les vues permettent d’admirer de véritables tableaux vivants de la nature environnante.

Que vous soyez à la recherche d’un cocon familial, d’un investissement rentable ou d’une escapade pour les week-ends, Palms Avenue Bouskoura s’adapte à toutes vos envies. Les appartements, allant de 2 à 3 chambres et salon, sont conçus pour offrir un espace fonctionnel avec de belles hauteurs sous plafonds et une ouverture sur l’extérieur avec des terrasses aux vues dégagées et sans vis-à-vis, donnant sur les espaces verts de la résidence et de la piscine. De plus, la résidence intègre un parking sous-sol, et chaque appartement est doté d’une place de parking titrée.

Parties communes : le confort et les loisirs en partage

Les espaces communs de la Résidence Palms Avenue Bouskoura sont eux aussi à la hauteur de l’architecture moderne et élégante des immeubles à taille humaine (R+4). A l’extérieur, un véritable havre de bien-être et de loisirs se décline en jardins ombragés, espace de jeux et de sports pour petits et grands ainsi qu’une grande et belle piscine pour compléter ce tableau idyllique. Les entrées des immeubles sont spacieuses et luxueuses, mêlant marbre et matières nobles.

Pour vous permettre de vivre votre bonheur en toute confiance, la Résidence Palms Avenue Bouskoura est fermée (et surveillée 24h/24 – 7J/7). Chaque immeuble dispose de sa propre clé digitale pour garantir votre tranquillité d’esprit.

Parce qu’il n’est jamais trop tôt pour bien investir, Palms Avenue Bouskoura vous offre également la possibilité de réserver un local commercial idéalement situé pour différentes activités commerciales (mode, beauté, restauration, services, alimentation…), Palms Avenue Bouskoura vous donne une occasion unique d’effectuer un investissement rentable dans un espace commercial à fort potentiel.

Appartements : 2 chambres + salon, 3 chambres + salon.

Locaux commerciaux

Disponibles à la vente à partir de 750.000 DH.

