Le Hamas a annoncé mardi avoir signé à Pékin un accord d' »unité nationale » avec d’autres organisations palestiniennes, dont son rival le Fatah, un texte qui selon la Chine prévoit une gouvernance commune après la guerre à Gaza.

Un total de 14 factions étaient réunies ces derniers jours à Pékin dans le cadre d’une nouvelle tentative, parrainée par la Chine, de trouver des compromis entre les différentes composantes de la scène politique palestinienne.

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a notamment accueilli un haut responsable du Hamas, Moussa Abou Marzouk, ainsi qu’un envoyé du mouvement palestinien rival du Fatah, Mahmoud Aloul. Selon le chef de la diplomatie chinoise, l’accord prévoit la création d’un « gouvernement intérimaire de réconciliation nationale« .

« Aujourd’hui, nous signons un accord sur l’unité nationale et nous déclarons que la voie à suivre pour achever ce processus est l’unité nationale« , a indiqué Moussa Abou Marzouk après les discussions. L’annonce intervient plus de neuf mois après le début de la guerre à Gaza.

Le 7 octobre, des commandos du Hamas infiltrés depuis Gaza dans le sud d’Israël ont mené une attaque sanglante qui a entraîné la mort de 1.197 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l’AFP établi à partir de données officielles israéliennes.

En riposte, Israël a lancé une offensive de grande envergure dans Gaza, qui a fait plus de 39.000 morts, en majorité des civils, selon des données du ministère de la Santé du gouvernement de Gaza, dirigé par le Hamas. Les combats incessants ont plongé Gaza dans une grave crise humanitaire.

Rivalité intense

La Chine joue les médiatrices dans le conflit, devenu encore plus complexe en raison de l’intense rivalité entre le Hamas, groupe islamiste qui dirige la bande de Gaza, et le Fatah, parti politique nationaliste qui gouverne partiellement la Cisjordanie occupée.

Wang Yi a salué l’annonce de mardi. « Le fait le plus marquant est l’accord prévoyant la formation d’un gouvernement intérimaire de réconciliation nationale pour la gouvernance de l’après-guerre de Gaza« , a-t-il déclaré devant la presse.

Lire aussi. L’armée israélienne ordonne des évacuations dans le sud de la bande de Gaza

« La réconciliation est une question interne aux factions palestiniennes, mais en même temps, elle ne peut être réalisée sans le soutien de la communauté internationale. »

Il a appelé les autres pays à soutenir ce potentiel nouveau gouvernement palestinien afin qu’il puisse « contrôler effectivement Gaza et la Cisjordanie« .

Israël et les Etats-Unis avaient indiqué qu’ils n’approuveraient pas un plan d’après-guerre incluant le Hamas, qu’ils considèrent comme une organisation terroriste. Ce sont « les Palestiniens eux-mêmes qui doivent administrer la Palestine« , sous-entendu pas des puissances étrangères, a souligné mardi Wang Yi.

La Chine entretient de bonnes relations avec Israël, mais soutient également depuis des décennies la cause palestinienne, reconnaît un Etat de Palestine et milite pour une solution à deux Etats.

« Notre amour »

Le haut responsable du Fatah, Mahmoud Aloul, a remercié mardi Pékin pour son « soutien sans faille » aux Palestiniens. « A la Chine: vous avez notre amour, vous avez toute notre amitié, de la part de tout le peuple palestinien« , a-t-il déclaré.

Si l’avenir de l’accord annoncé mardi est incertain, il fait de la Chine la seule puissance mondiale semblant capable d’opérer un rapprochement entre les rivaux palestiniens. Et ainsi de peser sur les acteurs du conflit.

Wang Yi a ainsi réitéré mardi son appel à un « cessez-le-feu général, durable et viable dans la bande de Gaza au plus vite, afin de garantir un accès sans heurts à l’aide humanitaire et aux secours« . « Aucune excuse ne peut justifier que des civils soient blessés et que la guerre soit encore prolongée« , a-t-il martelé.

La Chine a renforcé ces dernières années ses relations commerciales et diplomatiques avec le Moyen-Orient, dont une grande partie est traditionnellement sous influence américaine. Elle a ainsi supervisé et facilité le spectaculaire rapprochement diplomatique l’an passé entre deux grandes puissances régionales, l’Iran et l’Arabie saoudite.

Le géant asiatique avait déjà accueilli en avril des discussions entre représentants du Hamas et du Fatah. La Chine souhaite continuer à « jouer un rôle constructif dans le maintien de la paix et la stabilité au Moyen-Orient« , a souligné mardi Wang Yi.