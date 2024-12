L’opération de recensement général du cheptel national 2024 vient d’être lancée avec succès au niveau de la province de Taounate.

Initiée par le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime et du Développement rural et des Eaux et forêts et l’Association nationale des éleveurs ovins et caprins (ANOC), cette opération a pour slogan « Notre bétail est la fortune de notre pays ».

Elle vise à fournir des données actualisées sur le cheptel national d’ovins et caprins, sa composition et sa répartition géographique, dans la perspective d’aider les autorités publiques à prendre les mesures adéquates pour préserver le cheptel national.

Dans une déclaration à la MAP, le chef du service de la protection sociale et statistiques à la direction provinciale de l’agriculture à Taounate, Rachid Hajjaji, a fait savoir que 40 enquêteurs de terrain ont été mobilisés pour collecter les données auprès 36.400 éleveurs que compte la province.

« Ce chiffre représente 34% de la totalité des éleveurs de la région Fès-Meknès« , a précisé Hajjaji, expliquant que le but de cette opération est de restructurer le cheptel national qui a été fortement impacté par les années de sécheresse successives, entre autres facteurs. « Jusqu’à présent, l’opération se déroule dans de très bonnes conditions, avec une interaction positive des éleveurs », s’est-il félicité.

De leur côté, les éleveurs de la province de Taounate ont exprimé leur pleine adhésion à cette initiative qui ne peut avoir que des retombées positives sur leur activité, se félicitant des efforts déployés pour assurer la réussite de cette importante opération.

Cette opération de recensement du cheptel national s’inscrit dans le suivi de la dynamique de la filière des viandes rouges et dans le cadre du programme de protection du bétail national et de sa restructuration adoptée par le ministère de tutelle.

Cette opération permettra également d’esquisser une politique de développement globale et intégrée pour promouvoir le secteur des petits ruminants, renforcer sa capacité de résilience dans le contexte des changements climatiques et les contraintes internationales afin de préserver la souveraineté alimentaire du pays.

Des équipes qualifiées de chercheurs ont été mobilisées sur l’ensemble du territoire national pour collecter les données sur le nombre de têtes de bétail selon la race, l’espèce, le sexe et les catégories d’âge, en partant à la rencontre des éleveurs et en consignant les données dans un formulaire spécialement conçu à cet effet.

Cette opération est supervisée par des contrôleurs provinciaux et régionaux en coordination avec les autorités locales.

Un logiciel informatique est également utilisé au niveau central pour suivre le déroulement de l’opération et vérifier les données collectées par les contrôleurs centraux.