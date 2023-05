Plus de 700 pensionnaires de la prison locale d’Oujda ont bénéficié, dimanche, d’une caravane médicale multidisciplinaire initiée par la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus.

Cette initiative, organisée en partenariat avec la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), la délégation provinciale du ministère de la Santé et de la protection sociale d’Oujda, ainsi que des acteurs de la société civile, s’inscrit dans le cadre du renforcement des soins et des services de santé au profit de la population carcérale de la prison locale d’Oujda.

Placée sous le thème « Le renforcement de l’offre de santé, une voie vers la réinsertion », cette caravane qui a mobilisé plus de 50 cadres médicaux et paramédicaux spécialisés, a permis de dispenser des consultations et soins médicaux dans plusieurs spécialités, notamment la médecine générale, la cardiologie, l’ophtalmologie, la gastroentérologie, l’endocrinologie, la pneumologie, la médecine mentale et psychiatrie, la dermatologie, l’urologie, l’otorhinolaryngologie, et la gynécologie, outre la distribution gratuite de médicaments aux bénéficiaires.

Lire aussi: Taoufik Bouachrine bénéficie des soins de santé nécessaires, assure la DGAPR

Dans une déclaration à la presse, le coordinateur régional de l’Oriental de la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, Abdelhalim Miri, a indiqué que cette caravane s’inscrit dans le cadre de la stratégie adoptée par la Fondation, en coordination avec la DGAPR, visant à humaniser les conditions de détention et rapprocher les soins médicaux spécialisés des pensionnaires.

De son côté, le directeur régionale de la DGAPR de l’Oriental, Abdelaziz El Hini, a relevé que cette campagne médicale s’inscrit dans le cadre du renforcement de l’offre de santé en milieu carcéral, ainsi que la fédération des efforts de tous les acteurs concernés dans la prospective de réhabiliter les détenus et faciliter leur insertion dans le tissu économique et social.

M. El Hini, également directeur de la prison locale d’Oujda a fait savoir que tous les pensionnaires des établissements pénitentiaires bénéficieront de deux autres caravanes qui seront programmées au niveau de la région de l’Oriental.