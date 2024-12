L’imam d’une mosquée a été arrêté, mardi, pour avoir agressé sexuellement plusieurs filles mineures en plus de la possession d’images pornographiques d’elles.

Un imam et enseignant du Coran dans une mosquée située à Tazenakht, pas loin de Ouarzazate, a été arrêté, mardi 10 décembre 2024, et traduit en justice après avoir été accusé d’abus sexuel sur plusieurs filles mineures et de détention de photos pornographiques les concernant.

Les actes reprochés auraient été commis dans le cadre de son activité d’enseignant, lors des cours de mémorisation du Coran qu’il dispensait à la mosquée Sidi Bilal.

Lire aussi: France : un imam franco-marocain condamné en appel pour apologie du terrorisme

La décision de mise en détention a été prise sous la supervision directe du procureur général du roi près la Cour d’appel de Ouarzazate, dans le but de protéger les droits des individus, en particulier des jeunes filles, et en coordination avec les associations de protection de l’enfance et la société civile.

Cette décision fait suite à un précédent jugement d’acquittement rendu en faveur de l’imam, malgré l’émergence de nouvelles plaintes déposées par les familles d’autres jeunes filles, victimes d’actes criminels similaires commis par le prédicateur.

Le suspect, originaire de la commune de Tidli, avait déjà été accusé d’actes similaires dans une affaire antérieure, où il avait été acquitté. Toutefois, cet incident récent soulève de nouvelles interrogations sur son comportement.

Le ministère public a ordonné une enquête approfondie afin de clarifier les circonstances de l’affaire avant que le suspect ne soit présenté devant la justice.