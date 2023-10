Comme annoncé la semaine dernière, l’Arabie Saoudite a annoncé, ce mercredi 4 octobre, être candidat à l’organisation du Mondial 2034.

C’est désormais officiel. La Fédération saoudienne de football (SAFF) a annoncé, via un communiqué, avoir envoyé à la FIFA sa lettre d’intention pour ainsi entrer dans la course pour l’organisation du Mondial 2034.

“L’intention de l’Arabie Saoudite de se porter candidate à la Coupe du Monde de la FIFA 2034 est une première historique et reflète les objectifs du pays de débloquer de nouvelles opportunités de football à tous les niveaux et son engagement à soutenir la croissance du jeu aux quatre coins du monde”, lit-on sur le site de la fédé saoudienne.

It’s official! We have submitted our Letter of Intent to FIFA for hosting the 2034 FIFA World Cup ✅

This move marks the first formal step in our bid process and confirms our complete commitment to #Saudi2034. This comes after SAFF received support from over 70 Member… pic.twitter.com/DqieSDVo19

