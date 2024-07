Les Marocains figurent parmi les nationalités qui ont reçu le plus d’ordre de quitter l’Union européenne au cours du premier trimestre 2024, selon le site spécialisé Schengen News.

De nouvelles statistiques de Schengen News, révèlent qu’en 2024, un grand nombre de Marocains et Algériens ont reçu l’ordre de quitter l’Union Européenne et de retourner dans leurs pays d’origine. Le site indique également que la France et l’Allemagne ont émis la plupart de ces ordres.

Par ailleurs, les données fournies précisent qu’au premier trimestre de 2024, « le nombre de personnes ayant reçu l’ordre de quitter l’UE et de retourner dans leur pays d’origine ou ailleurs a diminué de 2 %». Cela explique que le nombre de personnes sommées de partir était de 2 070 de moins par rapport au trimestre précédent (4e trimestre 2023), rapporte Schengen News.

En effet, la France et l’Allemagne comptent 47,9% de personnes ordonnées de quitter au premier trimestre de 2024. Dans le détail, la France a émis 34 190 ordres de départ pour les citoyens non européens, suivie par l’Allemagne qui a émis 15 400 ordres. Schengen News cite également la Belgique, l’Italie et la Grèce, ordonnant entre 2 265 et 6 965 personnes de quitter leurs territoires.

Après les Marocains et les Algériens, viennent ensuite les Turcs, avec 6% d’ordres, tandis que les Syriens et les Géorgiens sont classés quatrième et cinquième, chacun représentant 5% des destinataires d’ordres de départ.

En revanche, certains pays ont émis le moins d’ordres de départ, à savoir, la Slovaquie avec seulement 140 ordres, suivie par la Slovénie (185), l’Estonie (205) et Malte (210).