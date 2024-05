Prix de Photographie Imagine if OPPO 2024.

La marque high-tech mondiale Oppo a organisé, mardi 28 mai à Casablanca, une cérémonie de lancement de son projet régional photographique «Oppo Imagine If 2024». Un événement annuel qui rassemble des centaines de candidats à travers le monde qui vont concourir pour la meilleure photo capturée à travers les lentilles des smartphones Oppo.

Un panel de juges de classe mondiale sont prêts à honorer les élus de ce concours, dont des membres du prestigieux Magnum Photos, Hasselblad Masters, et une éminence de National Geographic. S’agissant de la récompense, un grand prix d’environ 250 000 MAD attend les lauréats et au-delà de la récompense financière, la compétition constitue une reconnaissance internationale.

A cette occasion, le vice-président principal et directeur des produits d’Oppo, a indiqué que « grâce à une innovation incessante dans la technologie d’imagerie, notre marque continue de repousser les limites de la photographie mobile. Avec les prix de photographie annuels Imagine IF, il lance une invitation à tous les utilisateurs de smartphones Oppo à pour libérer leur vision intérieure et créer des moments qui vont au-delà de l’ordinaire ».

Les prix de cette année incluent également une opportunité de présenter les œuvres lors d’expositions internationales telles que Paris Photo et de signer avec la marque pour devenir un photographe Oppo et bénéficier d’un accès prioritaire aux événements spéciaux.

En plus, quatre prix silver Oppo, dix prix bronze et cinq prix jeunesse seront également offerts, ainsi que quatre mentions honorables dans chacune des neuf catégories.

Pour aider les participants à exprimer au mieux leur photographie, Oppo organise également plusieurs événements tels que les ateliers imagine IF. A travers ces formations, les participants auront des opportunités de rencontrer des photographes internationaux, d’affûter leurs compétences et d’approfondir leurs connaissances.

Pour rappel, l’année dernière, les prix de photographie ont réuni plus de 700.000 participations d’utilisateurs basés dans 51 pays et régions. En tant que seule marque de smartphone participant à Paris Photo 2023, la marque de smartphones et accessoires a également présenté une série d’images exceptionnelles, comprenant les œuvres de photographes de renommée mondiale.

« Le choix du Maroc pour organiser cette compétition s’explique, principalement, par ses richesses naturelles, ses paysages captivants et sa diversité culturelle. Nos critères de sélection se basent, particulièrement, sur la créativité, l’innovation et l’authenticité des utilisateurs des smartphones de la marque Oppo », révèle, à H24info, Lang Bai, Senior product Manager, Oppo Image Technology.

Les inscriptions pour les Prix de Photographie OPPO imagine IF 2024 sont désormais ouvertes jusqu’au 28 juillet 2024. Plus d’informations sur le site web officiel de l’événement à l’adresse https://imagine-if.oppo.com/en/.