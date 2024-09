Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a eu, mardi à New York, des entretiens avec le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez.

Tenus en marge de la 79e session de l’Assemblée générale de l’ONU, ces entretiens se sont déroulés en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et du ministre espagnol des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la coopération, José Manuel Albares.

Les discussions entre les deux parties ont porté notamment sur les moyens de raffermir davantage les relations entre Rabat et Madrid, ainsi que sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Un placer volver a reunirme con el primer ministro de Marruecos, Aziz Akhannouch, con quien hemos repasado el magnífico estado de las relaciones bilaterales, las mejores en décadas. Hemos abordado la gestión de flujos migratorios y la apuesta por una migración ordenada y segura.… pic.twitter.com/rKJ1UeqxNA — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 24, 2024

De son côté Sanchez a exprimé s’est réjouit de l’état magnifique des relations maroco-espagnoles. « C’est un plaisir de rencontrer à nouveau le Premier ministre du Maroc, Aziz Akhannouch, avec qui nous avons passé en revue le magnifique état des relations bilatérales, le meilleur depuis des décennies », a-t-il écrit sur X.

« Nous avons abordé la gestion des flux migratoires et l’engagement en faveur d’une migration ordonnée et sûre. Nous avons également évoqué l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2030, que l’Espagne, le Portugal et le Maroc accueilleront. Nous sommes convaincus que ce sera un succès », a-t-il ajouté.