Les prévisions du programme d’investissement de l’Office national des chemins de fer (ONCF) pour la période 2025-2027 s’élèvent à 9,78 milliards de dirhams (MMDH), ressort-il du rapport sur les établissements et entreprises publics (EEP) accompagnant le projet de loi de finances (PLF) de l’année prochaine.

Ce programme, qui se compose d’un investissement de 2,97 MMDH en 2025, de 3,64 MMDH en 2026 et de 3,17 MMDH en 2027, sera dédié, principalement, à l’acquisition du nouveau matériel roulant, la construction des ateliers d’entretien et la maintenance des infrastructures, fait savoir ce rapport publié sur le site du ministère de l’Economie et des Finances.

Selon la même source, ledit programme ne tient pas compte du plan de développement ferroviaire à engager dans le cadre de la préparation à l’organisation de la Coupe du monde 2030 pour un coût estimé à 87 MMDH et intégrant plusieurs composantes notamment l’extension de la ligne à grande vitesse (LGV) de Kénitra vers Marrakech et le développement d’un réseau express régional (RER) au niveau des agglomérations de Casablanca, de Rabat et de Marrakech.

A ce sujet, les concertations seront accélérées en vue de mettre en place un contrat-programme Etat-ONCF devant asseoir et définir les composantes de ce plan de développement et son montage de financement.

Le rapport précise aussi que les investissements de l’Office ont atteint plus de 1,13 MMDH en 2023 et 811 millions de dirhams (MDH) au cours des six premiers mois de 2024. Parallèlement, il fait état d’une croissance soutenue de l’activité « Voyageurs » en 2023, avec un flux additionnel de plus de 7 millions de passagers par rapport à 2022 (+15%).

Les trains Al Boraq ont transporté, durant la 5e année d’exploitation, 5,2 millions de voyageurs, soit une évolution de 25% comparativement à 2022. « Ainsi, le nombre de voyageurs transportés en 2023 a atteint 53 millions. L’ONCF prévoit, dans l’optique de maintenir la performance de l’activité voyageurs, une croissance de 4% en 2024, soit plus de 55 millions de voyageurs« , indique le rapport.

En termes de fret, l’Office a pu transporter, en 2023, plus de 17 millions de tonnes de marchandises, dont 50% proviennent du transport des phosphates. S’agissant du chiffre d’affaires (CA) réalisé en 2023, il a dépassé 4,35 MMDH (4,9 MMDH en consolidé), en amélioration de 7% par rapport à 2022 sous l’effet notamment de la bonne performance de l’activité « Voyageurs ».

A fin juin 2024, le CA a augmenté de 12% à près de 2,18 MMDH (+16% à plus de 2,55 MMDH en consolidé). Les prévisions de clôture de cette année tablent sur un CA de 4,69 MMDH (5,63 MMDH en consolidé), en hausse de 8% par rapport à 2023 (+15% en consolidé), grâce principalement à l’augmentation prévisionnelle des revenus de transport des voyageurs. Pour ce qui est des prévisions triennales, elles consacrent une évolution soutenue du CA à 5,13 MMDH en 2025, à 5,55 MMDH en 2026 et à 6,05 MMDH en 2027.