Azzedine Ounahi a reconnu qu’il n’a pas suffisamment travaillé pendant son séjour à l’Olympique de Marseille (OM) et l’assume pleinement. L’international marocain s’est confié, ce mercredi, à la chaîne de son nouveau club, le Panathinaikos.

Le milieu de terrain de 24 ans est impatient de commencer cette nouvelle aventure après avoir signé un contrat de prêt avec option d’achat. Avant de se tourner vers ce «nouveau chapitre de sa vie», Ounahi a fait le point sur son expérience marseillaise et a exprimé son mea culpa.

Le joueur, originaire de Casablanca, a quitté officiellement l’OM ce mercredi pour rejoindre le Pana. Il a signé un prêt avec option d’achat au club omnisports de la capitale grecque pour un montant de 500 000 euros, avec une option d’achat fixée à 11,5 millions d’euros. Poussé vers la sortie par l’entraîneur Roberto De Zerbi, qui ne comptait pas sur lui, Ounahi a assumé les difficultés rencontrées durant ses deux ans et demi à l’OM.

L’ancien joueur d’Angers, déterminé à relancer sa carrière au Panathinaikos, a expliqué que son choix de venir en Grèce «était très difficile» en raison de sa situation actuelle et des offres financières attrayantes qu’il avait reçues des pays du Golfe. «Je devais faire un choix difficile qui aurait un impact sur ma carrière et mes années futures. J’ai discuté avec le coach et le directeur sportif. J’ai ressenti un fort intérêt de leur part et j’ai eu un bon feeling avec le coach. Je devais faire un choix pour me concentrer sur le football», a-t-il expliqué, tout en assumant son échec à l’OM malgré son talent.

Ounahi assume l’échec

«J’ai traversé des moments difficiles et vécu un mercato vraiment compliqué. Cette expérience me sera utile dans la vie», a-t-il affirmé. «Cette situation m’a fait grandir. Je ne veux pas répéter les mêmes erreurs. Je veux me donner à 100% pour être à la hauteur du club et retrouver mon meilleur niveau», a-t-il promis.

Le talentueux milieu des Lions de l’Atlas s’engage à se donner les moyens d’atteindre ses objectifs. «Je suis un joueur qui fonctionne au feeling ; je dois me sentir apprécié et concerné. La saison dernière a été compliquée pour moi avec une blessure et des problèmes personnels qui ont impacté ma performance. Je n’ai pas assez travaillé et j’en prends la responsabilité. Je ne répéterai pas ces erreurs, avec une nouvelle mentalité», a poursuivi le demi-finaliste du Mondial 2022.

Olympiacos écarté

En ce qui concerne son choix de rejoindre le Panathinaikos plutôt que son rival l’Olympiacos, qui l’a également convoité jusqu’à la fin du mercato, Azedin Unai en grec a expliqué : «L’échange avec le coach a été très clair. Il m’a expliqué ce qu’il attendait de moi. J’ai ressenti que le club était ambitieux et que les supporters étaient très enthousiastes, ce qui m’a rappelé l’OM. Le coach m’a convaincu et j’ai montré ma détermination. Je sais que j’ai du talent et que je peux réussir».

«J’ai beaucoup de volonté et j’ai hâte de commencer. C’est un nouveau chapitre de ma vie, et c’est à moi de travailler dur et de ne pas répéter les mêmes erreurs. J’ai échangé avec des joueurs qui ont joué dans cette ville et je suis concentré sur ce que le club attend de moi. Je me souviens du match contre le Panathinaikos et de l’atmosphère chaude. Je suis heureux de retrouver cette ambiance, que ce soit au Vélodrome ou à Athènes. J’ai vu beaucoup de matchs et la façon dont les supporters soutiennent l’équipe est quelque chose que je veux retrouver», a-t-il conclu.

Après cette présentation, le joueur devrait retourner auprès des Lions de l’Atlas, actuellement en concentration à Maâmora avec le sélectionneur Walid Regragui, en préparation des éliminatoires de la Coupe d’Afrique CAN Maroc 2025.