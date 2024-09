Le Groupe OCP, acteur majeur des solutions de nutrition des plantes et des engrais phosphatés, a réalisé un fort rebond de ses résultats financiers au premier semestre 2024, affichant une croissance à deux chiffres de ses principaux indicateurs.

Le chiffre d’affaires du Groupe s’est établi à 43,24 milliards de dirhams (MMDH) à fin juin 2024, en hausse par rapport aux 37,56 MMDH enregistrés au premier semestre 2023, indique l’OCP dans un communiqué sur ses résultats financiers.

Cette variation s’explique par la hausse des volumes d’exportation qui a compensé la baisse des prix de vente sur les trois segments (Roche, Engrais et Acide), précise l’OCP, notant que la progression du chiffre d’affaires des engrais et de l’acide phosphorique a été soutenue par l’augmentation des volumes vendus suite à une demande robuste en engrais dans certaines régions importatrices (Europe et Afrique) ainsi qu’à une demande en acide solide en Europe et croissante en Inde.

De son côté, l’EBITDA a connu une hausse significative de 113 %, s’établissant à 16,31 MMDH au S1-2024, contre 7,67 MMDH à la même période l’année précédente. La marge d’EBITDA a ainsi atteint 38 %, illustrant la solide performance du Groupe et les gains en efficacité opérationnelle sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Pour sa part, le résultat opérationnel a également enregistré une forte hausse, s’élevant à 11,80 MMDH, contre 2,42 MMDH réalisés l’année précédente.

À fin juin 2024, la trésorerie et équivalents de trésorerie s’est élevée à 15,71 MMDH, tandis que la dette financière nette a atteint 81,02 MMDH, avec un ratio de levier financier de 2,13x, qui se compare à 2,32x, affiché à fin décembre 2023.

« Le Groupe OCP a réalisé de solides performances financières au premier semestre 2024, marquées par une croissance à deux chiffres de ses principaux indicateurs« , a fait remarquer le président-directeur général du Groupe OCP, Mostafa Terrab, cité par le communiqué.

« Le Groupe a su capitaliser sur l’augmentation de sa capacité de production d’engrais pour répondre à une demande en forte croissance sur plusieurs marchés stratégiques, tout en optimisant l’efficacité de sa production et de ses opérations à travers l’ensemble de la chaîne de valeur« , a indiqué M.Terrab.

Et de noter que durant cette période, les conditions de marché ont été caractérisées par une offre limitée et une demande soutenue, entraînant une baisse significative des stocks mondiaux.

« Dans ce contexte, OCP a su tirer parti de sa flexibilité industrielle et commerciale pour livrer en temps opportun des volumes significatifs de produits spécialisés, tels que le Triple Super Phosphate (TSP), qui a rebondi de près de 50%, répondant ainsi à la demande accrue dans certaines régions« , a-t-il relevé, soulignant que « ces atouts, combinés à notre position de leader en matière de maîtrise des coûts, renforcent la compétitivité d’OCP et soutiennent des marges parmi les plus élevées du secteur« .

Le Groupe poursuit sa stratégie de développement durable en augmentant ses capacités de production afin de contribuer à la sécurité alimentaire mondiale et en réalisant des investissements stratégiques dans des domaines clés tels que la gestion de l’eau, les énergies renouvelables, et le développement de l’ammoniac vert et de l’hydrogène vert.