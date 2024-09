Au deuxième trimestre de 2024, les pays européens ont émis 96.115 ordonnances de reconduction à la frontière de citoyens non-ressortissants de l’UE. Les Marocains arrivent toujours en tête des nationalités priées de quitter le vieux continent, exæquo avec les Algériens.

Les Marocains figurent parmi les nationalités qui ont reçu le plus d’ordre de quitter l’Union européenne au cours du deuxième trimestre 2024, selon le site spécialisé Schengen News.

Le nombre de citoyens non-ressortissants de l’UE expulsés est passé à 27.095, soit une augmentation de 12 % par rapport à l’année précédente.

Au total, 96.115 personnes se sont vu signifier des ordonnances de reconduction à la frontière par les pays de l’UE au deuxième trimestre de cette année, et 25.285 personnes sont retournées à leur pays d’origine.

Par rapport au premier trimestre de 2024, ces ordonnances ont diminué de 7 %, tandis que les expulsions ont baissé de 3,9 %, selon Schengen.News.

Selon Eurostat, l’office statistique de l’UE, en comparant ces données avec le même trimestre de 2023, le nombre de citoyens non-ressortissants de l’UE ayant reçu l’ordre de quitter le territoire a diminué de 10 %, tandis que les retours vers des pays tiers ont augmenté de manière significative, de 21,3 %.

Parmi les personnes ayant reçu l’ordre de quitter le territoire, les Marocains et les Algériens représentaient chacun le groupe le plus important avec 7 %, suivis de près par les citoyens turcs et syriens avec 6 %. S’agissant des expulsions, les citoyens géorgiens constituaient le pourcentage le plus élevé avec 10 %, suivis des Albanais avec 8 % et des Turcs avec 7 %.

« En examinant les données nationales, on constate que le nombre le plus élevé de citoyens non-ressortissants de l’UE ayant reçu l’ordre de quitter le territoire d’un pays de l’UE a été enregistré en France (31 195), en Allemagne (12 885) et en Grèce (6 555). La France (3 555), l’Allemagne (2 830) et la Suède (2 360) ont enregistré le nombre le plus élevé de personnes renvoyées vers des pays tiers », explique Schengen.News.

Plus de 107 135 citoyens non-ressortissants de l’UE ont reçu des ordonnances de quitter le territoire pendant cette période, ce qui représente une diminution de 4 % par rapport à la même période en 2022.

En revanche, le nombre de personnes expulsées a connu une augmentation. Avec 27.095 personnes renvoyées, ce chiffre représente une augmentation de 12 % au troisième trimestre de cette année.

De plus, les données d’Eurostat montrent que les Marocains constituent la part la plus importante des ordonnances de quitter le territoire européen, représentant 8 % en 2022. Ils étaient suivis de près par les Syriens et les Algériens, qui représentaient chacun 7 % du total des ordonnances. En outre, les citoyens d’Afghanistan, de Turquie et de Géorgie représentaient 6 % et 7 % des ordonnances de départ de juillet, août et septembre.

Eurostat a également indiqué qu’environ 81 % des personnes renvoyées à la suite d’une ordonnance de quitter l’UE ont été envoyées vers des pays hors de l’UE.