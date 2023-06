La deuxième édition de la Nuit des Musées et des espaces culturels se tiendra le jeudi 22 juin dans 19 villes, où plus de 80 musées, galeries et espaces culturels ouvriront leurs portes gratuitement de 18h à minuit.

Cette année, plus de 80 musées, galeries et espaces culturels participeront à cet événement en ouvrant leurs portes gratuitement, de 18h à minuit, dans 19 villes du Royaume, à savoir Oujda, Tétouan, Tanger, Assilah, Fès, Meknès, Rabat, Kénitra, Casablanca, Safi, Azilal, Marrakech, Essaouira, Agadir, Assa, Es-Semara, Laâyoune, Dakhla et Aousserd, indique un communiqué conjoint des organisateurs.