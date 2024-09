Nouvelles frappes israéliennes sur le Liban au lendemain d’une journée meurtrière

Israël a mené dans la nuit de nouvelles frappes contre des cibles du Hezbollah au Liban, après des bombardements de grande ampleur qui ont fait environ 500 morts lundi et font craindre un embrasement de la région près d’un an après le début de la guerre à Gaza.

La crainte d’une guerre à grande échelle au Proche-Orient va dominer l’Assemblée générale de l’ONU qui s’ouvre mardi à New York, au moment où l’escalade militaire ne cesse de s’aggraver entre l’armée israélienne et le Hezbollah libanais, soutenu par l’Iran et allié du Hamas palestinien.

Mardi, l’armée israélienne a annoncé avoir frappé dans la nuit « des dizaines de cibles du Hezbollah dans de nombreuses régions du sud du Liban« . Les bombardements de la veille, d’une intensité sans précédent depuis le début des échanges de tirs à la frontière israélo-libanaise en octobre 2023, ont visé « environ 1.600 cibles terroristes« , selon l’armée, dans le sud du Liban et la vallée de la Békaa, dans l’est, des bastions du Hezbollah.

Le Hezbollah a revendiqué dans la nuit de nouveaux tirs de missiles Fadi 2 vers Israël. L’armée israélienne a confirmé avoir détecté une vingtaine de tirs. Les frappes de lundi ont fait 492 morts, dont 35 enfants et 58 femmes, et 1.645 blessés, selon le ministère libanais de la Santé. L’armée israélienne a fait état d’un « grand nombre » de membres du Hezbollah tués.

El genocidio se extiende al Líbano:

📹 Thousands of Lebanese are fleeing towns and villages in southern Lebanon due to continuous Israeli strikes, which killed at least 492 people on Monday. Thirty-five children and 58 women, while a further 1,645 people have been injured. MEE pic.twitter.com/mt9ja2GFJ3 — Toska (@Toska30516124) September 24, 2024

« C’est une catastrophe, un massacre« , a déclaré à l’AFP Jamal Badrane, un médecin de l’hôpital du Secours populaire à Nabatiyé, une ville du sud. « Les frappes n’arrêtent pas, ils nous ont bombardés alors qu’on retirait des blessés« , a-t-il raconté. Des milliers de Libanais ont fui les zones bombardées, selon le ministère de la Santé, pour chercher refuge à Beyrouth ou à Saïda, la plus grande ville du sud.

Beaucoup d’entre eux ont passé la nuit dans leurs voitures, bloqués sur la route menant vers la capitale. Réfugié dans une école de Saïda, Hassan Banjak n’avait pas quitté sa région depuis le début de la guerre. « Mais lorsque les frappes se sont intensifiées et rapprochées, les enfants ont eu peur et nous avons décidé de partir« , dit-il.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a recommandé lundi soir aux Libanais de « s’éloigner des zones dangereuses » dans l’attente de la fin de « l’opération« . Son homologue libanais, Najib Mikati, a dénoncé « un plan de destruction » de son pays, où les écoles resteront fermées mardi.

« Nous sommes au bord d’une guerre totale« , s’est alarmé le chef de la diplomatie de l’Union européenne, Josep Borrell, tandis que la France a demandé la convocation d’une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU sur le Liban cette semaine.

En une journée, l’armée israélienne a « neutralisé des dizaines de milliers de roquettes et de munitions« , a affirmé le ministre de la Défense, Yoav Gallant, estimant que le Hezbollah vivait sa « semaine la plus difficile depuis sa création » en 1982.

L’armée israélienne a aussi annoncé une « frappe ciblée » à Beyrouth, qui a visé sans succès, selon le Hezbollah, son commandant pour le front sud, Ali Karaké. Benyamin Netanyahu a affirmé qu’Israël était en train d’inverser le « rapport de forces » dans le nord du pays, où il est déterminé à permettre le retour des dizaines de milliers d’habitants déplacés.

Le Hezbollah a promis de son côté de continuer à attaquer Israël « jusqu’à la fin de l’agression à Gaza« , où la guerre a été déclenchée le 7 octobre 2023 par l’attaque sans précédent du Hamas sur le sol israélien. Depuis, les échanges de tirs n’ont jamais cessé le long de la frontière nord d’Israël avec le Liban.

Ces tirs ont gagné en intensité depuis la vague d’explosions des appareils de transmission du mouvement, attribuée à Israël, qui a fait 39 morts, selon les autorités libanaises, les 17 et 18 septembre au Liban. Le 20 septembre, une frappe israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth a porté un nouveau coup au Hezbollah, tuant 16 combattants de son unité d’élite dont son chef, Ibrahim Aqil.

Le président américain Joe Biden, qui a réaffirmé « travailler à une désescalade », prononcera mardi son dernier discours à l’Assemblée générale de l’ONU. Les Etats-Unis sont opposés à une invasion terrestre du Liban et vont présenter des « idées concrètes » à leurs partenaires cette semaine à l’ONU pour apaiser ce conflit, a confié un haut responsable américain.

De nombreux pays, dont la Russie, le Qatar et l’Egypte ont fait part de leur inquiétude. Le G7 a souligné qu' »aucun pays n’a à gagner » d’une escalade au Moyen-Orient, pointant le risque d’un « conflit régional aux conséquences inimaginables« .

La Chine a dénoncé mardi des « attaque aveugles » contre des civils. L’Irak a dit vouloir une « réunion urgente » des pays arabes en marge de l’Assemblée générale pour « stopper » Israël. Le nouveau président iranien Massoud Pezeshkian, qui fera son premier discours à l’ONU, a accusé lundi Israël de chercher à « élargir » le conflit au Moyen-Orient.

La guerre dans la bande de Gaza a éclaté le 7 octobre 2023, quand le Hamas a mené une attaque dans le sud d’Israël qui a entraîné la mort de 1.205 personnes, majoritairement des civils, selon un décompte de l’AFP basé sur les chiffres officiels israéliens qui inclut les otages morts ou tués en captivité à Gaza.

Sur les 251 personnes enlevées, 97 sont toujours retenues à Gaza dont 33 déclarées mortes par l’armée. En représailles, Israël a promis de détruire le mouvement islamiste palestinien, au pouvoir à Gaza depuis 2007 et qu’il considère comme une organisation terroriste de même que les Etats-Unis et l’Union européenne.

Son armée a lancé une offensive sur la bande de Gaza, qui a fait jusqu’à présent 41.455 morts, en majorité des civils, selon les données du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, jugées fiables par l’ONU. Elle y a aussi provoqué un désastre humanitaire.