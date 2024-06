Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a annoncé une nouvelle baisse des prix de certains médicaments. La liste, validée par la tutelle et publiée dans le bulletin officiel n° 7302 contient 29 médicaments. En plus des réductions prévues, les prix de six génériques et bio similaires ont été revus à la baisse également.

Ces nouvelles réductions interviennent dans le cadre de la Décision n°981.24 du ministre Khaled Ait Taleb, qui fait référence au Décret n°2.13.852 relatif aux conditions et modalités de fixation des prix de vente au public des médicaments fabriqués localement ou importés, également la Décision N° 787.14 relative à la révision des prix de vente au public des médicaments originaux, génériques et bio similaires commercialisés au Maroc.

Selon le bulletin officiel, la décision du ministère répond aux revendications de fixation des prix de vente des médicaments, génériques et bio similaires, présentés par les établissements pharmaceutiques industriels.

La réduction attendue pour les 29 médicaments génériques se situe entre 50 et 100 dirhams pour les médicaments les moins chers, tandis que la réduction concernant les médicaments au prix élevé varie entre 289 et 640 dirhams ou plus pour la vente au public.

Lire aussi. Maroc: Nouvelle baisse des prix pour dix médicaments (liste)

Le médicament le plus coûteux est Jadenu 360mg qui appartient à la classe des médicaments appelés chélateurs du fer. Il est destiné au traitement de la surcharge chronique en fer. D’après la liste, son prix de 7.465 dirhams sera proposé au prix de 4.766 dirhams.

Dans ce même sillage, il est important de rappeler, qu’outre les efforts consentis pour la fixation et réduction des prix, la loi des Finances prévoit, au titre de l’année 2024, l’exonération de la TVA de plusieurs produits à forte consommation, avec à leur tête les médicaments.