Plus dynamique, plus progressive, plus émotionnelle, la nouvelle Audi A3 Sportback et sa version berline remises au goût du jour, ne manquent de superlatifs pour décrire leurs qualités. Les présentations ont été faites ce matin à Casablanca.

Toujours aussi sportive, cette nouvelle A3 se dote d’une nouvelle calandre Singleframe hexagonale et sans contour. Nettement plus plate et élargie, elle domine l’avant et renforce le caractère sportif, rehaussé ici par des grandes prises d’air latérales angulaires. Et pour mieux souligner ce côté dynamique, un aileron qui donne l’impression à cette compacte d’être plus basse et à l’arrière, un nouveau bouclier et un diffuseur spécifique.

Partiellement inspirés des modèles RS, les éléments de design progressifs sont particulièrement efficaces sur la finition extérieure S line. Un intérieur considérablement affiné

Pour s’accorder avec l’extérieur très expressif, l’intérieur a également été revu et nettement amélioré. Plusieurs innovations ont été apportées: du design du levier de vitesses et des bouches d’aération aux incrustations décoratives en tissu en passant par les nouveaux éclairages intérieurs.

De son côté, la dotation de série a été considérablement élargie. En plus du volant en cuir à trois branches multifonctions, l’équipement de série comprend la climatisation automatique, la phone box et l’accoudoir central avant.

La console centrale a été redessinée et bénéficie d’un nouvel effet de finition. Les poignées de porte intérieures présentent également une nouvelle finition. En plus des porte-gobelets pratiques, la console centrale est également équipée de série d’un accoudoir réglable en longueur et en inclinaison. Le levier de vitesses compact, qui permet d’accéder facilement aux fonctions de base de la boîte S tronic, a également été repensé pour se fondre dans la console centrale.

De série, l’éclairage intérieur met en valeur les portières et l’espace pour les pieds. Des éléments d’éclairage supplémentaires et un éclairage de contour du MMI et des seuils de porte sont disponibles en option. Le MMI est disponible en 30 couleurs différentes, ce qui permet un haut degré de personnalisation.

Très connectée

Deux incrustations décoratives en textile sont également nouvelles dans l’Audi A3 : un tissu avec une structure technique en polyester 100 % recyclé et le matériau en microfibre Dinamica qui a l’aspect et le toucher du daim, mais est composé à 100 % de polyester recyclé.

L’Audi A3 est numérique et connectée grâce à la radio numérique DAB+, un écran tactile de 10,1 pouces, l’Audi virtual cockpit et un chargeur de smartphone par induction sont tous de série. En plus des deux ports de charge USB-C à l’avant dans la console centrale, on retrouve deux ports supplémentaires à l’arrière de série.

Aides à la conduite intelligentes

De série, l’Audi A3 est dotée d’un niveau de sécurité élevé. Audi pre-sense front, l’évitement des collisions et l’aide au changement de direction, ainsi que le système d’alerte de franchissement de ligne offrent un haut niveau de sécurité sur la route. Le système gère l’accélération, le freinage et la direction à des vitesses allant jusqu’à 210 km/h, et aide également pour le changement de voie à des vitesses supérieures à 90 km/h sur autoroute.

En ville, le système d’aide au stationnement avec le système « park assist plus » aide le conducteur à se garer et à sortir d’une place de parking en effectuant des manœuvres de direction ciblées. Les systèmes d’alerte de changement de voie, d’alerte de sortie de route et d’assistance au trafic transversal arrière utilisent les radars arrière pour surveiller le trafic à l’arrière et à côté du véhicule en offrant une sécurité et un confort accrus.

L’Audi A3 Sportback et l’Audi A3 Berline sont disponibles dans tous les Showroom Audi du Maroc

A partir de 370 000 DH pour la A3 Sportback et 386 000 DH pour la A3 Berline.