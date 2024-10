Audi bouscule le segment des citadines avec cette deuxième génération de l’A1 Sportback. Ce concentré de technologie et de style revisite les codes sportifs chers à la marque dans un format compact et séduisant. Mais ne vous fiez pas à sa taille, l’A1 Sportback regorge de technologies de pointe dignes des plus grandes Audi. Alors pourquoi cette Audi A1 nouvelle génération fait tourner les têtes ? Eléments de réponses.

Impossible de ne pas remarquer l’A1 Sportback. Son caractère affirmé de l’A1 Sportback se lit dans chaque ligne de sa carrosserie. Ses proportions tendues et ses détails soignés, comme la calandre Single Frame ou les phares LED, lui confèrent une présence indéniable sur la route.

La version S Line pousse le curseur encore plus loin avec ses pare-chocs spécifiques, son becquet de toit et ses jantes alliage 18 pouces. Ajoutez-y des touches de noir, comme les rétroviseurs ou les vitres surteintées, et vous obtenez un véritable concentré de dynamisme.

Mais l’A1 Sportback sait aussi se faire unique. Les nombreuses options de personnalisation, comme le choix d’une coupole de toit contrastée, vous permettent d’affirmer votre style et de sortir du lot.

Un intérieur qui vit avec son temps

Ouvrez la portière de l’A1 Sportback et vous entrez dans le futur. Devant vous, l’Audi Virtual Cockpit remplace les traditionnels compteurs. Cet écran haute définition de 10,25″ s’adapte à vos préférences pour afficher les informations dont vous avez besoin.

Sur la console centrale, le grand écran tactile de 10,1″ devient votre interface intuitive pour accéder à l’audio, la climatisation et bien d’autres fonctions. Votre smartphone se fond dans l’univers Audi grâce à Apple CarPlay et Android Auto. Et grâce à l’Audi Phone Box, fini la batterie à plat, votre téléphone se recharge sans fil. Chaque trajet devient une expérience sensorielle avec les sièges sport, les matériaux haut de gamme et l’éclairage d’ambiance personnalisable.

Sous ses airs de citadine sage, l’A1 Sportback cache un tempérament fougueux. Son moteur essence 1.0 TFSI de 116 ch, couplé à la boîte automatique S tronic à 7 rapports, offre des accélérations franches mais peu gourmandes. Le 0 à 100 km/h est expédié en 9,8 s, tandis que la consommation mixte oscille entre 5,5 et 5,7 l/100km.

La tenue de route n’est pas en reste grâce aux suspensions sport, fermes mais confortables. En option, la direction progressive adapte la démultiplication en fonction de l’angle de braquage pour plus de précision. Résultat : un véritable petit bolide, aussi dynamique sur route que maniable en ville.

La sécurité sans compromis

Chez Audi, votre sécurité est la priorité absolue. C’est pourquoi l’A1 Sportback intègre de série une panoplie de systèmes pour veiller sur vous et vos passagers. Le contrôle électronique de stabilité (ESC) maintient la trajectoire en toute circonstance.

Les airbags frontaux, latéraux et rideaux forment un véritable cocon protecteur autour de chaque occupant. Les détecteurs de pluie et de luminosité adaptent automatiquement les phares et les essuie-glaces aux conditions météo. Et parce que la sécurité passe aussi par la facilité d’utilisation, l’aide au stationnement avec caméra de recul vous assiste lors des manœuvres.

Dans la longue liste d’équipements, on apprécie également les phares Full LED qui assurent un éclairage optimal, de jour comme de nuit, pour voir et être vu en toute circonstance.

Technologies de pointe

Généreuse en tout point, l’A1 Sportback intègre des technologies habituellement réservées aux segments supérieurs. La clé confort vous permet de verrouiller, déverrouiller et démarrer le véhicule sans sortir la clé de votre poche.

Les vitres athermiques rejettent les rayons infrarouges pour garder l’habitacle frais même en plein soleil. Et grâce au système Start-Stop de dernière génération, le moteur se coupe automatiquement à l’arrêt pour économiser du carburant et réduire les émissions, avant de redémarrer en douceur dès que vous touchez l’accélérateur. Autant d’attentions qui rendent chaque trajet plus agréable.

Avec la nouvelle A1 Sportback, Audi prouve de la plus belle des manières qu’une citadine peut conjuguer style, technologie et plaisir de conduire. Grâce à son design affirmé, son habitacle futuriste et ses équipements haut de gamme, elle s’impose comme un choix aussi rationnel que désirable pour tous ceux qui cherchent une voiture à la fois compacte et sophistiquée.

Disponible en version Urban à 356 000 DH et en finition S Line à 393 000 DH.

