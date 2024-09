La Direction générale de la météorologie (DGM) appelle à la vigilance et à la prudence aux très fortes averses orageuses annoncées ces mercredi et jeudi dans plusieurs provinces du Royaume.

Dans un avis publié ce mercredi, la Direction générale de la météorologie (DGM) explique qu’ »en raison de l’approche d’une dépression accompagnée de masses d’air froid en altitude venant du sud de l’Europe vers le nord-est du Maroc, ce mercredi 11 septembre 2024, le temps sera instable dans le sud de la région orientale et sur les versants sud-est du pays ».

En effet, de très fortes averses orageuses pouvant atteindre 70 à 90 mm de précipitations, accompagnées de grêle et de rafales de vent sont attendues à partir de 13h ce mercredi jusqu’à 3h du matin demain jeudi 12 septembre dans les préfectures et provinces de Figuig. Et de placer la région en vigilance rouge.

Des averses orageuses fortes de niveau de vigilance orange, avec des quantités variant de 50 à 70 mm, sont également attendues dans les préfectures et provinces de Jerada, Boulemane, Midelt et Errachidia, et entre 30 et 50 mm à Oujda-Angad et Taourirt, à partir de 14 heures ce mercredi jusqu’à minuit, poursuit l’institution, soulignant qu' »il est vivement recommandé de faire preuve de prudence et de vigilance».