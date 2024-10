Lancé il y a quelques mois sur le marché marocain, le nouveau Touareg, dans son millésime 2024, continue de faire parler de lui. Ce SUV premium, fleuron de la gamme Volkswagen, s’impose comme un acteur incontournable du segment haut de gamme. Passage en revue de ce beau modèle qui allie luxe, performance et innovation.

Réservez votre test drive

Le Volkswagen Touareg FL 2024 frappe fort avec son nouveau look. Sa calandre imposante, ornée de barres transversales chromées ou noir brillant selon la finition, s’étire sur toute la largeur du véhicule. L’élément qui attire tous les regards sur ce nouveau Touareg ? La barre centrale illuminée encadrant le logo VW, une première sur ce modèle qui souligne son statut technologique.

A eux seuls, les projecteurs IQ. Light HD sont une véritable prouesse technique. Avec leurs 38.000 LED interactives, ils créent un éclairage adaptatif d’une précision remarquable. À l’arrière, le spectacle continue avec des feux LED reliés par un bandeau lumineux intégrant le logo VW illuminé en rouge.

Un intérieur raffiné à la pointe de la technologie

L’habitacle du Touareg 2024 est un véritable sanctuaire de luxe et de technologie. Le système Innovision Cockpit impressionne avec son écran digital de 12,3 pouces et son immense écran tactile central de 15 pouces. La navigation, enrichie des cartes du Maroc, reste fluide et intuitive.

Les matériaux nobles abondent, avec des surfaces de contact en matériau souple et des doubles surpiqûres raffinées. L’ambiance à bord est personnalisable grâce à l’éclairage d’ambiance offrant 30 teintes différentes.

Performances : la puissance maîtrisée

Sous le capot, le V6 3.0 TDI de 286 chevaux et 600 Nm de couple assure des performances de haut vol. Couplé à une boîte automatique à 8 rapports et à la transmission intégrale 4Motion, ce bloc offre un équilibre entre puissance et maîtrise.

La suspension qui a été revue propose désormais une version pneumatique à régulation électronique sur certaines finitions. Le système 4MOTION Active Control permet au conducteur d’adapter le comportement du véhicule aux conditions de route d’une simple pression.

Réservez votre test drive

Au Maroc, le Touareg 2024 se décline en trois finitions. La version Elegance constitue une entrée de gamme déjà généreusement équipée avec notamment le Park Assist, l’Innovision Cockpit et des jantes en alliage de 18 pouces. La finition Executive enrichit l’offre avec une caméra 360°, un double toit panoramique et des projecteurs Matrix HD. Au sommet de la gamme, la version R-Line, sublime l’expérience avec un affichage tête haute, un système audio premium Dynaudio et une suspension pneumatique adaptative.

– Elegance : à partir de 650 000 DH

– Executive : à partir de 750 000 DH

– R-Line : À partir de 890 000 DH

Info de dernière minute : des remises spéciales sont disponibles en showroom pour le nouveau Touareg 2024. Rendez-vous en concession pour en profiter.