Pour cette deuxième génération, le Kodiaq a mis la barre très haut comparé à son prédécesseur sorti en 2016 et gagne en qualité à tous les niveaux : fabrication, équipement, style, motorisation… Le SUV familial offre également un espace habitable généreux pour accueillir jusqu’à 7 personnes.

C’est un Kodiaq agrandi de plusieurs centimètres qui a été présenté cette semaine avec ses 4,75 m de long (+ 61 mm); 1,86 m de large et 1,67 de haut( + 15 mm). Côté style, le nouveau modèle adopte les dernières tendances stylistiques de la marque, avec des lignes élancées et affirmées malgré son allure imposante.

L’avant se pare d’une nouvelle calandre et d’un capot redessiné arborant le nouveau logo de la marque. Les pare-chocs avant et arrière ont été retravaillés tout comme les rétroviseurs pour améliorer les performances aérodynamiques.

L’intérieur est plus moderne avec l’utilisation de matériaux de qualité: des sièges bien rembourrés et très agréables au toucher, un écran central d’infodivertissement de 13″ et d’un combiné d’instruments Digital Cockpit de 10,25″ entièrement personnalisable.

Le levier de vitesses disparaît de la console centrale pour venir se placer à droite du volant. Les espaces de rangement sont plus nombreux et le coffre gagne en volume avec 910 litres, soit 75 litres de plus que le modèle précédent, et extensible jusqu’à 2105 l, sièges rabattus.

A noter la présence d’un toit panoramique ouvrant, des phares avant Matrix LED et des jantes en alliage allant jusqu’à 19 pouces.

L’habitacle a gagné en volume et en modernité, les sièges avant sont à réglage électrique et fonction mémoire, avec fonction massage sur certaines versions. À l’intérieur, on retrouve les astuces chères à Skoda comme le parapluie installé dans la portière avant ou les protège-portes qui se déploient à l’ouverture.

En matière de sécurité, le Kodiaq s’équipe des dernières technologies d’assistance à la conduite : caméras panoramiques 360°, régulateur de vitesse adaptatif, assistance au stationnement, détection des piétons et cyclistes…

Sous le capot, on retrouve un 2.0 L TDI associé à une même boîte automatique DSG à 7 rapports et développant 150 ch pour une consommation annoncée de 5,3 l/100 km. Suffisant pour entrainer les quatres roues motrices de ce SUV 4×4 qui dispose de puissance et réactivité sur tous types de terrains, en off-road ou sur des trajets urbains.

Dès la première finition, le nouveau Kodiaq offre un haut niveau de confort et de technologies alors que les équipements de série incluent des fonctionnalités avancées.

A partir de 359 900 DH.