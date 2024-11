C’est un 3008 métamorphosé que Peugeot a lancé cette semaine sur le marché marocain avec pour la première fois une motorisation MHEV (mild hybride)

Best-seller de la marque, le Peugeot 3008 a séduit plus de 1.320.000 clients dans 130 pays dont 8 500 au Maroc depuis son lancement il y a 7 ans. Peugeot compte surfer sur cette vague avec ce nouveau 3008 et proposera une gamme électrifiée pour l’ensemble de son offre dès 2025.

Cette nouvelle version se distingue immédiatement par sa ligne de SUV fastback avec pour résultat, une silhouette à la fois dynamique et aérodynamique (Cx 0,28) très élégante. Les dimensions se sont agrandies par rapport à l’ancien 3008 (longueur : 4,54 m, largeur : 1,89 m, hauteur : 1,64 m), mais le modèle reste l’un des plus compacts de la catégorie des SUV du segment C.

A l’avant, on retrouve la signature lumineuse à trois griffes emblématiques de la marque, le traitement des projecteurs et de la calandre ont été entièrement revus. Nouveau aussi, un bandeau fin et élégant intègre des projecteurs ultra-compacts pour donner au 3008 un regard particulièrement perçant.

A l’arrière de la voiture, un becquet « flottant » vient muscler la courbe de la carrosserie tout en optimisant l’aérodynamisme. Les jantes de 19 pouces, au dessin technique et géométrique, reçoivent en leur centre le nouvel emblème Peugeot.

En matière de finition extérieure, les pièces chromées ont disparu, au profit de touches de laque sur certains éléments : gris météore sur la jupe avant et le bouclier arrière, noir orbital sur les coques des rétroviseurs et la partie inférieure de la ceinture de caisse.

A l’intérieur, un imposant écran panoramique flottant de 21 pouces trône au-dessus de la planche de bord réunit à la fois le combiné tête haute et le grand écran central tactile. Cet écran panoramique incurvé qui s’étend de l’extrémité gauche de la planche de bord jusqu’à l’aplomb de la console centrale rassemble toutes les informations liées à la conduite et permet de gérer les systèmes de chauffage/climatisation, de navigation, de médias/connectivités, etc.

Autre nouveauté : le volant compact qui a été profondément retravaillé pour offrir plus de sensations et de confort de conduite. Derrière le volant, deux commodos, fins et élégants et des palettes pour le freinage régénératif.

L’habitacle dispose d’un éclairage d’ambiance à LEDS personnalisable selon 8 couleurs différentes. L’espace reste généreux et lumineux. Les sièges avant peuvent être équipés des soutiens latéraux adaptatifs qui se gonflent ou se dégonflent électriquement pour s’adapter parfaitement à la morphologie du passager.

Avec un volume utile de 520 litres sous tablette, le coffre du nouveau 3008 est aussi spacieux que celui de son prédécesseur.

Dernières technologies

Compact et doté de l’un des meilleurs rayons de braquage (10,6 m), le SUV est particulièrement à l’aise dans la circulation urbaine. Pour faciliter les manœuvres, il est équipé en série d’une caméra arrière proposant deux angles au conducteur : vue arrière ou vue d’oiseau. Cette caméra est équipée d’une buse de nettoyage pour conserver une image parfaite dans toutes les conditions.

Le 3008 reçoit les dernières technologies en matière de sécurité active: freinage automatique d’urgence avec alerte de risque de collision (jusqu’à 140 km/h), alerte active de franchissement involontaire de ligne ou de bas-côté, alerte d’attention du conducteur, reconnaissance étendue avec affichage sur le combiné digital des panneaux de signalisation…

Sous le capot, on retrouve le 1,2 litre essence PureTech de 136 chevaux de nouvelle génération, couplé à une boîte à six rapports et à double embrayage. Ce moteur est accompagné d’une batterie qui se recharge pendant la conduite et qui permet une réduction jusqu’à 15 % de la consommation de carburant, selon le constructeur. La voiture se met en mode électrique au démarrage et retrouve le thermique dès qu’elle dépasse les 30 km/h.

La gamme s’articulera autour de deux finitions, Allure et GT avec une motorisation hybride développant 136 chevaux.

Le 3008 est disponible en deux niveaux de finition, Allure et GT à partir de 350.000 DH pour la première et 410.000 DH pour la version GT et enfin 446.000 DH pour la version GT Mistral.