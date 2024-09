Deux nouvelles marques chinoises du Groupe Chery, 5e groupe automobile en Chine, font leur entrée au Maroc avec Omoda C5 et Jaecoo 7, deux modèles qui ont tout pour plaire et dont le succès repose sur un rapport qualité prix exceptionnel.

CFAO Mobility au Maroc, filiale de CFAO Mobility, a lancé jeudi 12 septembre l’Omoda C5 et le Jaecoo 7, deux modèles qui s’adressent à une clientèle jeune, curieuse et branchée. Ces voitures modernes, technologiques, à l’impact environnemental réduit répondent aux nouvelles attentes de mobilité annonce la marque qui a ouvert pour l’occasion un nouveau showroom à Casablanca.

Lancés il y a un an, ces crossovers sont devenus les marques automobiles à la plus forte croissance dans le monde avec 160.000 véhicules exportés en 2023 à travers le monde. Au Maroc, Omoda C5 et Jaecoo 7 sont appelés à un joli succès vu leurs arguments de poids. Stylés, technologiques et surtout très accessibles, ils devraient séduire rapidement les consommateurs marocains et bousculer la concurrence.

LE CROSSOVER OMODA C5

Profilé dans un style sportif, l’Omoda C5 réunit à la fois esthétique, technologie et sens pratique. Long de 4,40 m, large de 1,83 mètres et haut de 1,59 mètres pour une garde au sol élevée de 16.9 centimètres, le modèle dispose d’un empattement de 2,63 mètres pour un grand espace intérieur, digne d’un vrai 5 places.

Le style est moderne avec des lignes tendues et la silhouette effilée, soulignée par le toit suspendu à l’arrière. A l’avant, la calandre en étoiles de diamants intègre les blocs optiques LED dont la signature des feux de croisement conçus en T. Les jantes 18 pouces en alliage d’aluminium noir brillant sont mises en valeur avec des touches de rouge très sport.

À l’intérieur, les sièges baquet Sports à l’avant sont réglables électriquement et chauffants, la climatisation automatique bi-zone se contrôle sur l’écran tactile central et rafraichit les sièges arrière via le plancher. Pas moins de 64 éclairages d’ambiance sont proposés. Le toit ouvrant électrique accentue cette sensation d’espace et de bien-être. A noter que l’Omoda C5 dispose de l’accès mains-libre et démarrage sans clé, le démarrage à distance du moteur et de la climatisation.

Le double écran tactile de 10.25 pouces peut être utlilisé par le conducteur et le passager, ou par commande vocale. Le son des 8 haut-parleurs du système audio Sony est immersif alors que le smartphone se connecte en Bluetooth ou Apple CarPlay, et peut se recharger rapidement en 50W.

Et pour souligner la touche premium, les vitres à l’avant sont antibruit, les rétroviseurs électriques chauffants et auto-rabattables et le coffre à ouverture et fermeture électriques.

Les garnitures et sièges sont en simili cuir noirs. Les places à l’arrière offrent un espace très confortable et sont pliables en 60/40. Le coffre de 378 litres s’agrandit à 1 075 litres.

Côté sécurité, on retrouve 22 systèmes d’aide automatique à la conduite (ADAS) et en termes de sécurité passive, six airbags, deux frontaux, deux latéraux avant et deux rideaux latéraux. La carrosserie constituée à 78% en acier à haute résistance assure la protection des occupants en cas de choc, ce qui a valu à l’Omoda C5 la certification 5 étoiles à l’Euro NCAP.

Développant 154 chevaux et un couple de 230 Nm, le moteur 1.5 litre TCI turbo essence est couplé à une boite de vitesse automatique à transmission continue CVT. Le 0 à 100 km/h est réalisé en 9,9 secondes et la consommation annoncée de 6,9 litres aux 100 kilomètres (WLTP).

A partir de 289.000 DH

Garanti 5 ans ou 150 000 km

LE NOUVEAU JAECOO 7

Du premier coup d’œil, le Jaecoo 7 évoque puissance et élégance avec sa silhouette dynamique et ses proportions d’ off-road : 4,5 m de long, 1,836 m de large pour une hauteur de 1,68 m. La garde au sol élevée à 20 centimètres et son empattement de 2,67 mètres ménage un vaste espace intérieur.

Les lignes tendues et étirées de la carrosserie accentuent sa silhouette effilée, prête à bondir, même à l’arrêt. La signature lumineuse des optiques LED, tant à l’avant qu’à l’arrière où elle épouse la courbe de la carrosserie, est très expressive.

Les poignées de porte, dissimulées dans la carrosserie se déploient lors de leur ouverture. Les pots d’échappement chromés, les jantes 19 pouces en alliage d’aluminium ainsi que les étriers de freins rouges, donnent de la prestance au modèle. Le Jaecoo 7 se donne même des airs d’Evoque, la marque chinoise ayant bénéficié depuis plus de dix ans de la coopération avec la référence du tout-terrain mondial.

À l’intérieur, le design minimaliste met en valeur l’essentiel et renforce la perception générale de haute technologie et de confort : ambiance feutrée, levier de vitesse similaire à celui des avions, finitions irréprochables… Les sièges à l’avant sont réglables électriquement, chauffants et ventilés. La climatisation automatique bi-zone comporte un purificateur ion négatif ainsi que des filtres à pollen et à particules à charbon.

Pas moins de 64 éclairages d’ambiance sont disponibles au choix. Le toit panoramique électrique affiche une surface vitrée de plus d’un mètre carré, accentuant la sensation d’espace intérieur et de bien-être. Pour un confort accru, le démarrage est sans clé.

Toutes les informations de conduite nécessaires sont visibles sur l’écran LCD de 10.25 pouces intégré dans le tableau de bord. L’écran central tactile de 13.2 pouces permet une manipulation aisée par le conducteur, ou par commande vocale.

Et pour souligner son statut premium, les vitres avant et le parebrise laminé sont antibruit, les rétroviseurs électriques chauffants et auto-rabattables, le coffre à ouverture et fermeture électriques avec détecteur… Le coffre de 412 litres passe à 1,335 litres une fois les sièges arrière repliés.

Pour une conduite sereine en toute sécurité, ce crossover est équipé de plus de 20 systèmes d’aide automatique à la conduite (ADAS) de classe L2.5 Jaecoo 7 a reçu la très exigeante certification 5 étoiles à l’Euro NCAP. En cas de choc, six airbags (deux frontaux, deux latéraux avant, deux rideaux latéraux), se déploient et maintiennent une pression dans les airbags supérieure à 50% pendant au moins 6 secondes pour protéger les occupants d’éventuelles blessures collatérales.

Le moteur essence de 1.6 litre TGDI turbo délivre 194 chevaux et un couple de 290 Nm. Il est couplé à une boite de vitesse automatique 7 rapports Getrag robotisée à double embrayage DCT. Le Jaecoo 7 accélère de 0 à 100 km/h en 9,9 secondes et sa consommation est de 7 litres aux 100 kilomètres (WLTP).

A partir de 384 000 DH

Garanti 5 ans ou 150 000 km

Showroom OMODA JAECOO, boulevard de la Corniche à l’angle avec la rue basilic

Plus d’informations sur : www.jaecoo.ma