Depuis son arrivée à Manchester United, Noussair Mazraoui ne cesse de faire parler de lui. Enchaînant de bonnes prestations, il est devenu le “chouchou” des supporters mancuniens.

À Old Trafford, une nouvelle star est née: Noussair Mazraoui. C’est lors du dernier mercato estival que le latéral droit marocain a signé pour quatre ans (+ un an en option) à Manchester United après une saison un peu décevante sous les couleurs du Bayern Munich, marquée par un faible temps de jeu.

Mais depuis son arrivée en Premier League, à la demande de l’ancien coach Erik ten Hag, qui l’avait entraîné à l’Ajax, « Nous’ » est comme un poisson dans l’eau. Il enchaîne les bonnes prestations, malgré le début de saison compliqué du club en championnat.

Après 15 matchs, Premier League, League Cup et Europa League combinées, le Marocain est sur une belle lancée. Il est ainsi devenu l’un des joueurs les plus constants des Red Devils.

À chaque rendez-vous, Mazraoui répond présent et finit la rencontre avec des notes bien au-dessus de la moyenne du reste de l’effectif. Des performances qui lui valent les acclamations des supporters totalement conquis et qui ne cessent de le montrer sur les réseaux sociaux. Le Lion de l’Atlas a réussi l’exploit de faire l’unanimité.

Lire aussi: Foot: les Lions de l’Atlas qui ont brillé ce weekend

Très solide défensivement, le latéral droit, qui peut également évoluer sur l’autre côté ou au milieu de terrain, commence à avoir plus de liberté offensive sous la houlette de Ruud van Nistelrooy, aux commandes depuis le limogeage de Ten Hag. L’on a observé cela dimanche dernier lors du choc contre Chelsea (1-1) où il a été très efficace devant les cages adverses ainsi qu’en tant que défenseur.

Mazraoui a été sacré homme du match à l’issue de cette rencontre. Et c’est amplement mérité compte tenu de son rendu. Sur les réseaux sociaux, Manchester United n’a pas manqué l’occasion de jeter des fleurs à son nouveau joueur: “This man” ou encore “Our Moroccan machine”, a écrit le club en légende d’une photo de sa nouvelle coqueluche.

Pour rappel, les Mancuniens ont versé 15 millions d’euros au Bayern pour s’allouer les services de Mazraoui. Une somme jugée bien faible vu le niveau du joueur. Certains fans narguent même le club allemand qui l’a laissé partir pour un “si petit prix”, se réjouissant de l’arrivée du Marocain qui pour eux est la meilleure recrue du club depuis des lustres.

Lire aussi: Manchester United: Noussair Mazraoui nominé pour le trophée du meilleur joueur du mois

Toutefois, Manchester United vit un début de saison difficile en Premier League. Du haut de ses 12 points, après 10 journées, le club pointe à la 13e place. Lors des 5 derniers matchs, il n’a connu qu’une seule victoire face à Brentford (2-1), contre deux défaites et deux matchs nuls. Idem en Europa League, où les Anglais cumulent 3 matchs nuls ((21e place).

Mais voici ce que Mazraoui a à dire à propos des performances de son club en championnat. “Je pense que si vous regardez le tableau où nous sommes actuellement (13e place, NDLR), vous ne pouvez pas dire que c’est là notre place. Tout le monde le sait, nous le savons. Nous devons faire un pas en avant et nous éloigner de cette situation très, très rapidement, parce que ce n’est tout simplement pas nous”, a-t-il commenté après le match contre Chelsea.

« We have too much quality to be there. »

Nous is determined to help the Reds earn better results 💪#MUFC || #MUNCHE

— Manchester United (@ManUtd) November 4, 2024