Les travaux du forum technique international sur les programmes nationaux de filets sociaux et leur financement en Afrique de l’Ouest et du Nord a débuté, lundi à Nouakchott, en Mauritanie, avec la participation de plusieurs pays, dont le Maroc.

Le Royaume est représenté à cet événement, qui vise à créer les conditions d’un échange de vues entre experts sur les principaux aspects des interventions et du financement des programmes nationaux de réseaux sociaux, ainsi que sur la durabilité des interventions au profit des populations vulnérables, par des responsables du ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, du ministère de l’Economie et des Finances ainsi que du ministère de l’Intérieur.

Cette rencontre internationale de cinq jours, organisée par la Délégation générale à la Solidarité nationale et à la Lutte contre l’Exclusion « Taazour », examinera également la manière dont les politiques de protection sociale adoptées en Afrique de l’Ouest et du Nord permettent de consolider la cohésion sociale et de créer des options pour que les populations puissent faire face aux risques encourus du fait du changement climatique observé dans cette région.

Outre le Maroc et le pays hôte, prennent par à ce forum des délégations du Bénin, du Burkina Faso, de la Guinée, de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Niger, du Sénégal, du Tchad, du Togo et de la Tunisie.

La Délégation générale à la Solidarité nationale et à la Lutte contre l’Exclusion « Taazour » a pour missions principales notamment de coordonner la mise en œuvre de la stratégie nationale de protection sociale, pour les populations cibles, d’assurer l’intégration des populations cibles dans le processus de développement et de promouvoir des approches fondées sur la solidarité, d’identifier, de concevoir, de mettre en œuvre et de suivre, dans le cadre des stratégies et politiques publiques et en concertation avec les autres acteurs, les programmes visant à renforcer la solidarité et l’inclusion sociales.