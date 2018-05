Vidéo. Quand le ménage devient une affaire d’hommes

Une marque de lessive a réalisé une publicité pour encourager une répartition équitable des tâches ménagères entre hommes et femmes. On y voit des hommes qui remplissent les tâches ménagères sur un fond de musique déprimante et un texte «culpabilisant» pour ceux qui n’aident jamais leurs mères ou femmes à remplir les tâches ménagères.

Le spot publicitaire qui titille le machisme ambiant a été visionné et partagé par des milliers d’internautes et fait l’objet de plusieurs commentaires. Mission accomplie.