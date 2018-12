Météo: temps stable et ciel clair ce samedi

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du samedi 15 décembre 2018, établies par la Direction de la météorologie nationale :

- Formations brumeuses possibles sur l'est des provinces sud, les côtes atlantiques et sur l'Oriental.

- Temps stable et ciel clair à peu nuageux sur l'ensemble du pays.

- Temps relativement froid la matinée et la nuit sur les reliefs et l'intérieur du pays.

- Vent faible à modéré de secteur est sur le nord des provinces sahariennes et variable ailleurs.

- Température minimale variant de -02 à 04°C sur les reliefs et les hauts plateaux, de 09 à 13°C sur la moitié sud et de 05 à 10°C ailleurs.

- Température maximale oscillant entre 10 et 15°C sur les reliefs et les hauts plateaux, entre 21 et 27°C sur le sud et les plaines centres et entre 14 et 18°C ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée et le Détroit, peu à très forte agitée entre El Jorf et Tarfaya et agitée à forte ailleurs.