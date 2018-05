Météo: temps instable ce vendredi

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du vendredi 11 mai 2018, établies par la Direction de la météorologie nationale:

- Formations brumeuses et nuages bas par endroits près des côtes le matin et la nuit.

- Présence de nuages bas denses sur les côtes entre Tiznit et Boujdour.

- Faibles instabilités l'après-midi avec ondées ou orages par endroits sur le Haut Atlas et le nord de l'Oriental.

- Ciel peu à passagèrement nuageux sur les provinces Sud et peu nuageux à clair ailleurs.

- Vent modéré de Nord avec chasses sable par endroits sur les provinces Sud, le sud de l'Oriental et le sud-est du pays et faible à modéré de secteur Nord à Ouest en général ailleurs.

- Températures minimales de l'ordre de 06/11°C sur les reliefs et les plateaux de phosphates et d'Oulmès, 11/17°C sur l'Oriental, les plaines Nord et Centre, le Saiss, le Souss et le nord des provinces Sud et de 18/22C sur le sud-est et le sud des provinces sahariennes.

- Températures maximales de l'ordre de 16/22°C sur les reliefs et les côtes, 22/28°C sur les plaines intérieures, le Saiss, les plaines de Tadla, Rhamna, l'Oriental, le Souss et le nord des provinces Sud et de 28/34°C ailleurs.