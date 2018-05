La DGAPR dément les mauvais traitements infligés à un prisonnier

La Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a affirmé que le transfert d'un détenu de la prison locale de Rommani vers la prison locale d'Azrou s'est déroulé conformément aux dispositions réglementaires et légales en vigueur, et dans le respect total de la dignité du détenu, sans le soumettre à aucune forme de torture ou d'intimidation.

Dans un communiqué, publié en réponse à une vidéo relayée par le site de communication "YouTube", dont l'auteure prétend qu'un des prisonniers avait été agressé avant d'être transféré de ladite prison locale, la DGAPR souligne que l'enquête a révélé que l’auteure de cette vidéo, qui prétend être une bienfaitrice mandatée par la femme de l'un des prisonniers pour faire entendre sa voix auprès des autorités compétentes, n'est autre que la sœur du détenu cité dans la vidéo.

"Cette dernière a visité le détenu susmentionné dans cet établissement pénitentiaire plusieurs fois, ce qui ne laisse aucun doute que la vrai raison de la publication de cette vidéo est la vengeance suite au transfert de son frère et non pas un acte de bienfaisance comme elle le prétend".

La Délégation générale a, de même, assuré que "le limogeage de l'ancien directeur de l’établissement et la prise de décisions disciplinaires à l’encontre de plusieurs autres employés, n'a rien avoir avec le détenu cité dans la vidéo", affirmant sa détermination à prendre les sanctions appropriées en cas d'enregistrement d'infractions de la part de ses employés.