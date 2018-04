Casablanca: un officier de police en garde à vue pour détournement d'objets saisis

La brigade de la police judiciaire du district d'Anfa a écouté les propos du plaignant et du témoin, tandis que le mis en cause a été placé en garde à vue, à la disposition de l'enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent afin d'élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, a précisé la DGSN dans un communiqué.

La DGSN attend la fin de l'enquête pour établir les responsabilités administratives et décider des sanctions disciplinaires nécessaires à l'encontre du fonctionnaire de police en question, conclut le communiqué.