Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a pris part à un déjeuner de travail sur le Pacte de Paris pour les peuples et la planète, organisé mercredi au siège de l’ONU à New York, à l’initiative du président de la République française, Emmanuel Macron et de l’envoyé spécial du Pacte, Macky Sall.

Cette réunion de travail a été marquée par la présence de plusieurs chefs d’Etat et de gouvernement, ainsi que de représentants d’institutions financières internationales.

Le Maroc a rejoint l’initiative du Pacte de Paris pour les Peuples et la Planète en 2023, marquant ainsi son engagement à contribuer à l’opérationnalisation de cette initiative, dans le cadre des efforts collectifs en faveur d’une gouvernance mondiale plus inclusive, plus juste et plus équitable.

Élaboré lors du Sommet de Paris pour un Nouveau Pacte financier mondial en juin 2023, le Pacte de Paris vise à établir une politique de solidarité internationale plus efficace qui permette de mieux soutenir les États les plus vulnérables face aux crises et aux enjeux de transition climatique, dans le cadre d’une gouvernance internationale plus équilibrée.