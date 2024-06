La comédie satirique de Hicham Lasri « Moroccan Badass Girl » est le seul film arabe à figurer dans la liste des plus vus au Maroc ces deux dernières semaines. Diffusé du 17 au 23 juin, il a rapidement atteint la première place du classement des visionnages sur Netflix Maroc.

Ce film, qui a tenu sa première mondiale au Festival International du Film de Marrakech, raconte l’histoire de Kathy, une femme approchant de ses 30 ans, confrontée aux dures réalités de la vie. Maltraitée par ses parents, son fiancé, son patron et la société, elle traverse une série d’événements malheureux lors de ce qui devient la pire journée de sa vie.

Fadoua Taleb, dans le rôle de Kathy, incarne une “Marrokia Harra”, selon le réalisateur marocain, qui refuse de se laisser abattre par la dureté de son environnement social. Le film de Hicham Lasri utilise la satire, l’ironie et le sarcasme, des ingrédients majeurs dans tous les films de l’auteur de “C’est eux les chiens”.

Située dans une Casablanca cynique, l’histoire suit Kathy dans une comédie sombre et tordue qui façonnera son avenir. Déterminée à recommencer sa vie, elle entreprend un voyage pour émigrer à l’étranger, mais se heurte à des obstacles inattendus.

Moroccan Badass Girl met en vedette Fadoua Taleb, Salah Bensalah, Malek Akhmiss et Karam Lamrani. Le film est écrit et réalisé par Hicham Lasri, artiste basé à Casablanca, qui est également réalisateur, producteur, scénariste, romancier et auteur de bandes dessinées. Ses œuvres notables incluent Tears of Joy, One Day of Zemzem et The Invisibles.