L’ancienne championne olympique marocaine Nawal El Moutawakel a été réélue vice-présidente du Comité international olympique (CIO) pour un mandat de 4 ans.

L’on connaît désormais les deux nouveaux vice-présidents du Comité international olympique (CIO). Il s’agit de la Marocaine Nawal El Moutawakel et de l’Argentin Gerardo Werthein. Ces derniers ont été élus lors de la 142e session de l’instance qui a eu lieu mercredi à Paris.

En plus d’El Moutawakel et de Werthein, deux nouveaux membres de la Commission exécutive ainsi que huit nouveaux membres ont été désignés. Leur mandat débutera le 10 août prochain après la clôture des travaux de la session.

Rappelons qu’El Moutawakel a occupé le poste de vice-président du CIO entre 2012 et 2016. Elle a également été ministre de la Jeunesse et des Sports du Royaume entre 2007 et 2009, ainsi que membre de la Commission exécutive du CIO de 2008 à 2012, puis de 2020 à 2023.

El Moutawakel est par ailleurs connue comme la première femme marocaine, arabe et amazighe à avoir remporté une médaille d’or olympique. C’était lors des Jeux de Los Angeles que celle-ci a été médaillée en s’imposant sur 400 m haies.

Son palmarès inclut également les titres de: championne du Maroc du 100 m, 200 m et 400 m haies (1977-1978), championne arabe du 100 m, 200 m et 400 m haies, championne d’Afrique du 400 m haies (1983), championne des États-Unis d’Amérique du 400 m haies (1984), médaille d’or du 400 m haies aux Jeux méditerranéens de Casablanca (Maroc, 1983) et de Damas (Syrie, 1987), médaille de bronze du 400 m haies aux Jeux universitaires mondiaux de Kobé (Japon, 1985), puis médaille d’or à Zagreb (alors Yougoslavie, 1987).