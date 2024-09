Le chantier naval de Navantia San Fernando, à Cadix en Espagne, a franchi, vendredi 6 septembre 2024, une étape importante en posant la quille du patrouilleur marocain Avante 1800 que l’entreprise construit pour la Marine Royale marocaine.

Les chantiers navals de Navantia à San Fernando, près de Cadix, ont célébré vendredi matin une étape clé dans la construction d’un nouveau patrouilleur destiné à la Marine Royale . La pose de la quille marque le début de la construction proprement dite du navire sur la cale de lancement.

« À partir de maintenant, on pourra voir le navire prendre forme progressivement. En parallèle, les différents ateliers continuent de fabriquer les sections restantes du bateau », écrit l’agenre privé espagnole, Europa Press.

Cette cérémonie a été marquée par notamment la présence du colonel major de la Marine Royale, Mohammed Sallouh, et le président de Navantia, Ricardo Domínguez.

Le patrouilleur marocain aura une longueur de 87 mètres et une largeur totale de 13 mètres, et pourra accueillir à son bord 60 membres de l’équipage. Ce chantier prévoit également un package d’appuis technico-logistique (pièces de rechange, outillage et documentation technique), et la formation technique pour le personnel de la Marine Royale en Espagne.

Les travaux de construction de ce patrouilleur par Navantia ont été lancés début juillet 2023. L’annonce de l’obtention d’un contrat pour ce projet avait été faite en janvier 2021, par la ministre espagnole des Finances et de la fonction publique María Jesús Montero.

La responsable avait alors expliqué, dans une conférence de presse, que le projet nécessitera un million d’heures de travail pour quelque 250 emplois sur trois ans et demi.

Ultra sophistiqué

L’Avante 1800, considéré comme un petit bijou technologique, a une longueur de 89,90 mètres, une largeur de 13,20 mètres et un déplacement de 1 900 tonnes, atteignant une vitesse maximale de 25 nœuds et une portée de 3 000 milles nautiques avec une autonomie opérationnelle de 21 jours, selon une fiche technique élaborée par l’entreprise publique espagnole.

À l’avant, on peut distinguer le canon principal de 76 mm, suivi des cellules d’un système de lancement vertical de missiles, deux lanceurs quadruples de missiles antinavires, un radar de surveillance tridimensionnel et un lanceur de missiles antiaériens à courte portée sur le hangar pour l’hélicoptère. « Le design épuré sans protubérances et le mât intégré suggèrent une conception à faible signature radar, en d’autres termes, difficile à détecter par les radars.

De plus, le pont de vol peut accueillir un hélicoptère de taille moyenne du type NH-90, dispose de systèmes de communication par satellite et de deux embarcations pneumatiques à coque rigide de type RHIB.