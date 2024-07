Les équipes de la Gendarmerie royale et de la Marine royale se démènent au large de M’diq à la recherche de deux joueurs de l’IRT Tanger portés disparus à la suite d’un accident.

Après avoir retrouvé les joueurs Oussama Aflah, Souleimane Dahdouh et Abdelhamid Maali, samedi, à la suite d’un terrible incident impliquant des joueurs et des adhérents du club tangérois partis faire de la plongée en apnée, les équipes de la Gendarmerie royale maritime en collaboration avec celles de la Marine royale multiplient dimanche les recherches pour sauver Salman Harraq et Abdellatif Akhrif, toujours portés disparus.

Samedi, le secrétaire général de l’Union de Tanger, Abdelllah Mrabti, a déclaré à la chaîne Medi1 TV que «trois joueurs ont été sauvés, et les recherches sont en cours pour retrouver deux joueurs suite à l’incident».

Alors que les médias nationaux rapportent qu’il s’agit d’une noyade dûe au naufrage de l’embarcation, un survivant, qui était en compagnie de trois joueurs de l’équipe de l’Union de Tanger, a révélé de nouvelles informations sur l’accident et le sauvetage des trois survivants ainsi que la disparition Salman Harraq et Abdellatif Akhrif.

Le survivant a affirmé au confrère Mobachir que le bateau touristique à bord duquel ils se trouvaient n’avait pas coulé ni chaviré comme le prétendait la rumeur.

Il a expliqué que lorsqu’ils ont tenté de plonger au large de la plage de Restinga, ils ont jeté l’ancre du bateau pour le stabiliser, mais l’ancre n’a pas tenu correctement, ce qui a fait dériver le bateau loin des quatre personnes qui étaient en train de plonger.

Le même témoin a ajouté que Abdelhamid Maali ne savait pas piloter le bateau, ce qui l’a beaucoup éloigné des autres. Les quatre personnes sont ainsi restées en mer pendant environ deux heures, récitant des versets du Coran et implorant le salut.

Après deux heures de nage, Harraq et Akhrif ont été emportés par le courant fort et ont beaucoup dérivé loin des autres, et ils n’ont pas été retrouvés jusqu’à présent. En revanche, la Marine royale a réussi à retrouver les deux autres membres de l’équipe et à les sauver après deux heures et demie de lutte contre les vagues.