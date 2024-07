Le Français Léon Marchand s’est qualifié dimanche pour la finale du 400 m quatre nages des JO de Paris, distance dont il est recordman du monde, double champion du monde et immense favori.

Le Toulousain de 22 ans a signé le meilleur chrono des séries en 4 min 08 sec 30, devant le Britannique Max Litchfield (4:09.51) et le Japonais Daiya Seto (4:10.92).

Il a aussi pris le meilleur sur son dauphin aux Mondiaux de Fukuoka en 2023 et Budapest en 2022, l’Américain Carson Foster (4:11.07), qui se présentait aux Jeux avec la meilleure performance mondiale de l’année et avait été placé dans la première série.

Le protégé de Bob Bowman, ancien entraîneur de l’icône Michael Phelps, disputera sa finale dès le début de la session nocturne, à 20h30, sur une distance dont il avait pris la 6e place aux JO-2020 de Tokyo avant de remporter les Mondiaux 2022 et 2023.

Dans une Arena La Défense surchauffée au point de scander chacune de ses brasses, il a idéalement lancé ses Jeux, lui qui pourrait encore s’engager dans trois autres courses individuelles pour autant de chances de médailles.

Son pari le plus fou est d’enchaîner dans la même session 200 m papillon et brasse, avec les séries et demi-finales mardi et les finales mercredi, avant le 200 m quatre nages jeudi et vendredi.