La police de Marrakech a déjoué, ce vendredi 25 octobre, une tentative de trafic de drogue, saisissant saisi une tonne et 240 kilogrammes de chira.

Aux premières heures de l’aube, les autorités de la ville ocre ont mis en échec une tentative de trafic de drogue. Cette opération sécuritaire a été menée en étroite collaboration avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) dans la zone rurale de Tamansourt.

Lire aussi: Trafic de drogue: saisie de 200.000 comprimés d’Ecstasy à Tanger-Med

Lors de l’opération, les autorités ont saisi un véhicule utilitaire abandonné par son conducteur. Ils ont également saisi des colis de chira et de tabac de contrebande dont les poids totaux s’élevaient à une tonne et 240 kg, et 245 kg.

Cette opération sécuritaire s’inscrit dans le cadre des efforts intensifs et continus déployés par les services de la DGSN et la DGST pour lutter contre la contrebande de stupéfiants et de substances psychotropes.