Mannequin star des années 90, Naomi Campbell a choisi Marrakech pour fêter 54e son anniversaire, en compagnie de ses deux enfants et ses proches.

Naomi Campbell a choisi de célébrer son 54e anniversaire à Marrakech, le 22 mai. Lors de son séjour, la mannequin et actrice britannique était accompagnée de ses deux enfants et ses proches. Et comme toutes les stars qui visitent chaque année la ville ocre, elle a partagé plusieurs photos et vidéos.

Émue, Naomi Campbell a exprimé sa gratitude et son amour pour le Maroc, «un pays qu’elle visite depuis 30 ans et qui ne cesse de l’enchanter». «Merci pour tout l’amour et tous les beaux souhaits d’anniversaire. Le Maroc, Marrakech, votre sérénité et votre lumière avec mes 2 anges, que je visite depuis 30 ans ne déçoit jamais, la tranquillité et la grâce ont rendu cette semaine vraiment spéciale», a-t-elle écrit en légende sous sa publication.

Tout en remerciant sa famille et ses «amis qui ont fait de cette semaine un rêve», la top model n’a pas laissé de côté les couturiers marocains qui l’ont embellie de somptueux caftans, à l’image de Zineb Joundy et la maison Alaïa. À travers les clichés, l’on voit que la star britannique est passée par le Selman et le Royal Mansour, deux des plus prestigieux palaces de Marrakech.

Le Maroc, et plus particulièrement Marrakech, attire depuis toujours de grandes stars internationales. Ses paysages enchanteurs, son architecture unique et son patrimoine culturel riche en font une destination privilégiée pour ceux en quête de sérénité et d’inspiration.