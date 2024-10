Elle s’était illustrée dans le film « A la recherche du mari de ma femme », l’actrice marocaine Naima Lamcharki, décédée ce samedi à l’âge de 81 ans, a offert au cinéma des rôles à l’élégance unique.

Née en 1943 à Casablanca, Naima Lamcharki était bien plus qu’une simple actrice. Elle incarnait une époque, une éternelle fraicheur artistique qui a fait d’elle une icône du cinéma marocain. Celle dont le journal Libération qualifiait de «l’une des figures emblématiques de la scène artistique marocaine» avait également marquée par son style et son élégance la télévision nationale.

Son talent a toujours captivé les spectateurs et conquis le cœur de millions de Marocains.

En 2001, Naima Lamcharki reçoit le prix de la meilleure actrice dans un premier rôle au Festival national du film pour son interprétation magistrale dans « À la recherche du mari de ma femme ».

Artiste infatigable, Naima Lamcharki a été sacrée en 2021 meilleure actrice au Festival international du film arabe de Malmö pour son rôle dans le film « L’automne des pommiers » de Mohamed Mouftakir.

Elle était surtout une grande dame du théâtre qui fut sa première passion. Naima Lamcharki s’est illustré à travers plusieurs pièces avec les troupes théâtrales les plus célèbres du Maroc, telles que la troupe Al-Maamoura, Basateen, le Théâtre al Ouns, et la troupe de la Radio et de la Télévision Marocaine.

Cette actrice talentueuse a remporté, lors du Festival des radios arabes au Caire en 1998, le prix de la meilleure performance vocale dans la série « Amina« .

Sa carrière a aussi brillé au cinéma, avec plus de 20 films longs-métrages italiens ou français, ainsi que de nombreux courts et longs-métrages marocains, tels que « Noces de Sang », « Faten », « La Bataille des Trois Rois », « Lalla Houbbi » et « La ruelle des Hirondelles ».

En plus de sa carrière artistique, Naima Lamcharki était Ambassadrice de bonne volonté auprès de l’UNICEF, conseillère à l’Observatoire National des Droits de l’Enfant, et vice-présidente du Syndicat National des Professionnels du Théâtre.