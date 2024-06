Décharger le médecin de la gestion administrative, parfois fastidieuse, d’une part, et réinventer sa relation avec ses patients et ses pairs, d’autre part : voici les deux objectifs clés qui ont présidé à la création de Nabady, un portail de santé en ligne, 100% marocain.

Comme tient à le préciser Nizar Belmahfoud, l’un de ses fondateurs, «Nabady n’est pas simplement une autre plateforme de santé».

Parlant de la plateforme, il explique que «c’est un écosystème entier qui révolutionne les soins de santé au Maroc». Et de renchérir: «Nabady connecte tous les acteurs médicaux, favorisant la collaboration et l’amélioration des soins aux patients».

Derrière toutes les explications et les objectifs présentés, Nizar Belmahfoud et ses collaborateurs, une cinquantaine environ, poursuivent en fait une seule ambition : regrouper sur un réseau dynamique et commun tous les acteurs de la santé.

Pour atteindre ce but, Nabady mise sur la centralisation des informations médicales via un dossier médical partagé pour offrir une vue consolidée à tous les intervenants. Tout ceci, «en accord avec le consentement du patient», détail primordial que ne manque pas de souligner Nizar Belmahfoud.

Un projet qui, du reste, semble plutôt bien accueilli si l’on s’en tient à l’écho qu’en font les praticiens. En effet, plusieurs plateformes médicales spécialisées et même des médecins n’ont pas tari d’éloges à son égard. C’est notamment le cas avec www.rendez-vous.ma et www.medecin-en-ligne.ma.

Pour la première citée, Nabady rend le processus de recherche d’un rendez-vous médical «simple et efficace» et permet à la fois au patient de «prendre en charge [sa] santé de manière pratique».

Quant à la seconde, elle juge que Nabady est l’outil idéal pour trouver un généraliste sans tracas ni complications. Sur son site et ses comptes, la jeune entreprise présente également des témoignages de médecins.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’idée de Nizar Belmahfoud marche bien. Nabady a le vent en poupe, un succès qui doit beaucoup à la digitalisation et à l’intelligence artificielle. Grâce à cette dernière, Nabady a intégré des fonctionnalités avancées sur sa plateforme, ce qui permet aux utilisateurs de disposer d’une transcription phonétique ou d’un chatbot en Darija, un atout indéniable en termes de simplification d’utilisation.

Lancée seulement en 2022, l’entreprise revendique fédérer près de 5000 médecins, plus de 300 000 patients et quelques 4400 établissements de santé partenaires. Ce qui, du reste, augure un bel ancrage de la plateforme et laisse présager de belles perspectives de croissance.