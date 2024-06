Trois Marocains séquestrés au Myanmar ont été récemment libérés en échange du paiement d’une rançon de 100.000 dirhams chacun, soit un total de 300.000 DH.

Trois citoyens marocains viennent de quitter les griffes des gangs spécialisés dans la traite d’êtres humains au Myanmar, moyennant le paiement d’une rançon. C’est ce que révèle Al3omk, citant des sources fiables.

Selon ces dernières, les familles des trois otages auraient accepté de payer une rançon de 100.000 dirhams pour chacun, soit un total de 300.000 DH. Ainsi, le nombre de citoyens marocains libérés de l’enfer du Myanmar s’élève à 20, sur un total de plus de 100 otages selon les estimations, répartis principalement dans des camps au Myanmar, mais aussi dans d’autres pays d’Asie du Sud-Est (Laos, Cambodge…).

L’ambassade du Royaume du Maroc à Bangkok avait assuré fournir tous les efforts pour libérer tous les Marocains kidnappés au Myanmar et dans certains pays d’Asie du Sud-Est. « L’ambassade marocaine s’emploie à communiquer et à coopérer avec tous les acteurs et intervenants, qu’ils soient officiels ou autres, des organisations internationales ou des organisations de la société civile« , indique Al3omk.

Les familles des victimes otages ont appelé les organisations internationales actives dans la lutte contre la traite des êtres humains à intervenir d’urgence pour libérer les détenus. La Coalition marocaine des droits de l’homme avait, rappelons-le, adressé une lettre ouverte aux autorités marocaines les exhortant à libérer des dizaines de jeunes détenus.

Les otages marocains « vivent dans des conditions difficiles et sont exposées à la violence, au travail forcé et à l’exploitation, ne reçoivent aucun soin de santé et souffrent de malnutrition », alertait l’association.

Les otages marocains, victimes des gangs de traite d’êtres humains, ont été attirés par des promesses d’emplois en Thaïlande avant de se retrouver kidnappés et retenus en captivité par des trafiquants d’êtres humains au Myanmar et dans certains pays d’Asie du Sud-Est.

Certains détenus ont réussi à rentrer au Royaume, après l’intervention des autorités et le paiement d’une rançon aux ravisseurs. L’insupportable attente continue encore pour des dizaines de familles.