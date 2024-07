L’acteur et humoriste Mustapha El Dassouki est décédé ce samedi à l’âge de 82 ans, après une dégradation de son état de santé ces derniers temps.

Originaire de Derb Sultan, plus précisément de Derb Kalouti (Carlotti), « Dassouki » était un pionnier de la télévision et du théâtre au Maroc.

Mustapha Dassoukine s’était éloigné du petit écran ces dernières années, bien qu’il ait été célèbre pour ses séries et émissions comiques qui l’ont placé parmi les pionniers du genre.

Parmi ses œuvres télévisées les plus célèbres, on trouve «Al Ghalia», «Domoue Al Rijal» (Les larmes des hommes), «Terrika Al Batash», «Chouk Al Sidra» (Épine de jujubier), ainsi que les sitcoms comme «N’ssib (Gendre) Al Haj Azzouz» et «Aila (Famille) Si Marbouh».

Sa présence forte et marquante sur les scènes théâtrales marocaines inclut des pièces comme «Moudir J’did» (le Nouvel Directeur) et «Golou l’Aâm Zine (Dites ! la moisson est bonne) et «Chamkara walakin» (Des chiffoniers, mais…) avec Masrah Al Hay.

Avec Mustapha Zaâri, un autre brillant acteur du même quartier, tout comme Naïma Lamcharki, Mohamed Khalfi et Mustapha Toumi, il forma l’un des duos humoristiques emblématiques de la comédie marocaine.

«Dassoukine et Zaari». Ensemble, ils formèrent un des duos historiques tels que «Kechbal et Zeroual» et «Baz et Bziz».

Après avoir été licencié de son poste d’éducateur à l’Association Charitable Islamique, Dassoukine a convenu avec Zaâri de trouver un moyen de subsistance.

Leur succès fut incontesté sur les scènes des cinémas de Derb Soltan ( «Kawakib», «Chahrazad» et «Bahia») puis sur celles des théâtres à travers le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, la Libye et la France, avant que les deux acteurs ne décident de poursuivre leurs carrières séparément.

Profondément affecté par le décès de son épouse en 2017, il s’était retiré de la scène publique, bien qu’il ait été honoré il y a deux ans lors du Festival de Marrakech du rire, en reconnaissance de sa riche carrière artistique et de sa contribution en tant que pilier du théâtre et de la comédie au Maroc.

Mustapha Dassoukine laisse derrière lui un héritage remarquable dans le paysage culturel marocain, ayant enrichi la scène artistique par son talent et sa créativité durant des décennies.