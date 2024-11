Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a annoncé jeudi à Rabat la mise en place d’un programme structuré pour la mise en œuvre de la vision royale visant à opérer une nouvelle transformation dans le mode de gestion des affaires de la communauté marocaine à l’étranger.

« En application des Hautes Directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, contenues dans le Discours Royal prononcé à l’occasion du 49ème anniversaire de la Glorieuse Marche Verte, une réunion a été tenue aujourd’hui afin de mettre en place un programme structuré pour la mise en œuvre de la Haute Vision Royale visant à opérer une nouvelle transformation dans le mode de gestion des affaires de la communauté marocaine à l’étranger« , a souligné Akhannouch, dans une déclaration à la presse, à l’issue de la réunion.

Et d’ajouter que d’autres réunions se tiendront dans les semaines à venir en vue de mettre en œuvre la vision royale, avec sérieux et célérité, pour restructurer le cadre institutionnel du Conseil de la communauté marocaine à l’etranger et la création de la Fondation Mohammedia des Marocains résidant à l’étranger, et assurer la coordination et la convergence de ses attributions.

Cette réunion s’est déroulée en présence du ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, du ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, du secrétaire général du gouvernement, Mohamed Hajoui, de la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah, et du ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada.

Y ont également pris part le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des politiques publiques, Karim Zidane, et la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’Administration, Amal El Fallah Seghrouchni.