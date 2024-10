Careers in Morocco, plateforme d’emploi, de coaching, d’accompagnement, a publié la 3e édition du classement des employeurs préférées des jeunes diplômés et cadres marocains du monde.

Ce classement est établi sur la base d’une enquête auprès de plus de 1.000 compétences marocaines du monde installées en Europe, Afrique, Amérique, Moyen Orient et Asie, indique un communiqué de Careers in Morocco, précisant que parmi une liste de 500 employeurs au Maroc, 10 entreprises sortent du lot : Al Mada, OCP SA, Groupe Akwa, Royal Air Maroc, Attijariwafa Bank, UM6P (Université Mohammed VI Polytechnique), Agence spéciale Tanger Med, Orange Maroc, JESA S.A et Groupe CDG.

Ces entreprises occupant la tête du top 10 des employeurs sont majoritairement des entreprises nationales, mais aussi des multinationales, fait savoir la même source, ajoutant que le classement évolue légèrement par rapport à la précédente édition avec des préférences totalement différentes par région.

Pour les compétences en Amérique du Nord, le groupe OCP est revenu en première position suivi par le groupe Akwa et Royal Air Maroc. Un résultat qui s’explique par la forte notoriété de ces entreprises et leur impact économique, et leurs efforts pour attirer et retenir des talents marocains à l’international.

Pour les compétences en Europe, le groupe Al Mada est en pole position suivie par OCP SA et la Royal Air Maroc. Cette prééminence s’explique par la portée internationale du groupe et sa diversification dans des secteurs stratégiques tels que l’énergie, les télécommunications, et les services financiers, ce qui lui permet de proposer des opportunités attractives aux talents marocains en Europe. Pour les compétences marocaines au Moyen-Orient et en Asie, Attijariwafa Bank se positionne en tête des employeurs préférés.

Quant au salaire, plus de 50% des participants prétendent à des salaires entre 30.000 et 80.000 DH par mois. Ils estiment que l’équilibre vie professionnelle / vie privée et la possibilité d’accéder rapidement à des postes de responsabilité dans le public ou le privé restent des critères importants pour retourner au Maroc. En revanche, ces participants classent le projet professionnel et la rémunération dans la première position des critères les plus importants, devant le lieu de travail et les conditions de travail proposées.

Par ailleurs, Careers in Morocco fait savoir que les compétences marocaines en Amérique du Nord et Moyen Orient montrent une préférence marquée pour les entreprises avec un top management inspirant et une culture d’entreprise se caractérisant par plusieurs éléments clés qui favorisent un environnement de travail inclusif, transparent et collaboratif.

Sur la question du leader inspirant, quatre noms se sont illustrés, à savoir Mostafa Terrab, Moulay Hafid Alami, Moncef Belkhayat et Adil Douiri. En effet, leur leadership illustre comment une direction ambitieuse et responsable peut avoir un impact significatif, inspirant ainsi de nombreux professionnels marocains à rechercher des environnements de travail qui valorisent l’innovation, la responsabilité sociale et la vision à long terme.

« Cette étude, qui en est à sa troisième édition, reflète les attentes et les aspirations des talents marocains dans un contexte global de plus en plus compétitif. Depuis 17 ans, nous sommes engagés à soutenir les entreprises marocaines dans leur quête de talents marocains à l’international et à promouvoir le retour des compétences marocaines », a dit Hamza Idrissi, fondateur de l’initiative « Careers in Morocco », cité dans le communiqué. Et de poursuivre : « Careers in Morocco continuera à faciliter ces connexions et à renforcer l’attractivité des entreprises marocaines auprès de la diaspora ».

Careers in Morocco est une plateforme d’emploi, de coaching, d’accompagnement et un forum de rencontres avec les compétences marocaines du monde qui s’organise annuellement à Paris, Londres, Dubaï, Montréal et Casablanca axés sur les opportunités de carrière, d’entreprenariat et d’investissement au Maroc.