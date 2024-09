Le Prince Moulay Hicham a exprimé sa « profonde reconnaissance » au Roi Mohammed VI après son intervention pour avoir permis à la famille de sa mère, la princesse Lalla Lamia Essolh du Liban, de rejoindre Rabat.

Dans un post sur Facebook, le cousin germain du Roi Mohammed VI a fait part de sa tristesse face à l’escalade entre Israël et le Hezbollah libanais, qui a fait plus d’un million de déplacés. « Mes yeux pleurent, mon cœur se serre de douleur, et mon âme souffre pour la perte des vies et la destruction qui frappe mon deuxième pays, notre cher Liban. À ce jour, il y a un million de déplacés », a-t-il écrit, ajoutant : «Ce qui nous réconforte au milieu de ce drame, c’est l’accueil de notre famille libanaise parmi nos proches à Rabat».

Dans ce contexte, le fils du Prince Moulay Abdellah, frère du roi Hassan II, et de Lamia el-Solh, fille de Riad el-Solh — premier président du Conseil des ministres du Liban après son indépendance — a exprimé sa reconnaissance et sa gratitude envers toutes les personnes qui ont contribué au rapatriement de sa famille libanaise à Rabat, en tête desquelles se trouve le Souverain.

« Je suis reconnaissant aux personnes courageuses qui ont travaillé sans relâche pour leur départ, et je suis profondément reconnaissant à Sa Majesté le Roi Mohammed VI qui a rendu notre réunion possible », a-t-il écrit.