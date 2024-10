Le Prince Héritier Moulay El Hassan a présidé, samedi au Parc d’expositions Mohammed VI, la finale de la 7è édition du Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI de Tbourida, organisée dans le cadre de la quinzième édition du Salon du cheval d’El Jadida.

À son arrivée au Parc d’expositions, Moulay El Hassan a été accueilli par Moulay Abdellah Alaoui, président de la Fédération Royale Marocaine des Sports Equestres (FRMSE), avant de passer en revue une section de la Garde Royale qui rendait les honneurs.

Le Prince Héritier a ensuite été salué par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, le secrétaire général du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Younes Shimi, le wali de la région de Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, Mohamed Mhidia, le président du Conseil de la région, Abdellatif Maâzouz, et le gouverneur par intérim de la province d’El Jadida, Mohamed Samir El Khamlichi.

Moulay El Hassan a aussi été salué par le président du Conseil provincial, la présidente de la commune de Haouzia, les membres du Conseil d’Administration de l’Association du Salon du cheval et les représentants des sponsors du Salon.

Par la suite, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a pris place à la tente princière, d’où Son Altesse Royale a suivi la finale de la 7è édition du Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI de Tbourida, qui a connu la participation de 18 Sorbas représentant les différentes régions du Royaume.

Au terme de cette prestigieuse compétition, le Prince Héritier a procédé à la remise du Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI de Tbourida à la Sorba du moqaddem Charaf El Bahraoui (région Marrakech-Safi), du deuxième Prix à la Sorba du moqaddem Abdelrhani Benkhadda de la région Beni Mellal-Khénifra, et du troisième Prix à la Sorba du moqaddem Hamid Serfak de la région Marrakech-Safi.

Moulay El Hassan a, ensuite, posé pour une photo-souvenir avec les trois Sorbas vainqueurs de cette compétition qui célèbre cette importante discipline inscrite, depuis 2021, sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’Humanité de l’UNESCO.

Les Sorbas participant au « Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI de Tbourida » sont notées selon des critères fixés par les juges de la Fédération Royale Marocaine des Sports Equestres, et qui prennent en compte l’unité des mouvements des cavaliers, le rythme du galop, le mouvement des fusils, le timing du tir, la tenue traditionnelle et la selle.

Les cavaliers sont également notés sur le degré de coordination et de communication, la maîtrise de leur monture, ainsi que sur l’allure générale du cavalier et de son cheval.